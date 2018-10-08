Şuhut’ta yollar kaymak gibi oluyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut illçesinin en büyük ana caddesi olma özelliğini taşıyan Altıgöz Köprüsün’den başlayarak Fatih Camii’nde son bulan ana cadde üzerinde sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Şuhut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarla ilgili açıklamalarında Başkan Bozkurt, “Bugüne kadar altyapı yatırımlarının tamamlanmasını bekleyen yollarımızda nihayet sona geldik. Yatırım planlarımızı yaparken, altyapısı tamamlanmayan cadde ve sokaklarda yapılacak yol çalışmalarının sürekli altyapı çalışmaları nedeniyle bozulacağından dolayı, yol çalışmalarımızı en sona bıraktık” dedi.

Başkan Bozkurt, yol yapım çalışması başlayan cadde ve sokaklarda kanalizasyon, içme suyu şebekesi, fiber kablo, doğalgaz gibi çalışmalarının tamamlandığının altını çizdi.

İlçenin en büyük ana caddesi olma özelliğini taşıyan cadde üzerinde de sıcak asfalt çalışması öncesinde tüm altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve sıcak asfalt çalışmasının bugün itibariyle başladığını duyuran Başkan Bozkurt, “Bu çalışma içerisinde yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda yaklaşık 20 bin metrekare sıcak asfalt çalışması gerçekleştireceğiz. Çalışmanın kısa süre içerisinde tamamlanarak yeni yolu halkımızın hizmetine sunmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

Başkan Bozkurt, 2009’dan günümüze yaklaşık 450 bin metrekare alanda asfalt çalışması yapıldığını da ifade ederek, “Gayremiz, yaşanabilir güzel bir Şuhut inşa etmek. Bu amaç uğruna gece gündüz demeden çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam ediyor” dedi.