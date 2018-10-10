Tunceli’de "Anadolu Benekli Semenderi" görüntülendi

Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karışa kalan ve koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" görüntülendi.

Tunceli’de dün yağan yağmurun ardından bir parkta nesli tükenmekte olan "Anadolu Benekli Semenderi" ortaya çıktı. Son zamanlarda Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Kahramanmaraş ve Bitlis’de görülen ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" Tunceli’nin Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerinden sonra kent merkezinde bir parkta da görüntülendi. Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan Anadolu Benekli Semenderi’ni vatandaşlar, cep telefonu ile kayıt altına aldı. Son yıllarda sıkça görülmeye başlanan Semenderinin popülasyonunda artış olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.

Tunceli’de 2015 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” kapsamında akademisyenler semenderin bu bölgede yaşadığını tespit edip, kayıtlara geçmişti.