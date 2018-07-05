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05 Temmuz 2018 Perşembe 17:14

Uzmanlar: “Rekor sıcakların sebebi küresel ısınma”

Küresel sıcak hava dalgası Kuzey yarımküre boyunca yayılıyor. Fransa ülkede 21 bölgede sıcak hava ayrısı yaptı. Uzmanlar sıcak hava dalgasının kuzey küre genelinde yayılmasından küresel ısınmayı sebep gösteriyor.

Uzmanlar: 'Rekor sıcakların sebebi küresel ısınma”
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Küresel sıcak hava dalgası Kuzey yarımküre boyunca yayılıyor. Fransa ülkede 21 bölgede sıcak hava ayrısı yaptı. Uzmanlar sıcak hava dalgasının kuzey küre genelinde yayılmasından küresel ısınmayı sebep gösteriyor.

Geçen hafta İngiltere’de meydana gelen sıcaklardan yolları çatlattı, tavanları büktü. Sıcak hava dalgasının ülkede yayılması üzerine Fransa 21 bölgede turuncu uyarı yaptı. Umman dünyada bugüne kadar kaydedilen en yüksek hava sıcaklığına şahit oldu.

Montreal ve Kuzey Amerikayı saran boğucu sıcak hava dalgası sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti. Meteorolojistler, boğucu sıcakların Kuzey yarım küreyi sarmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Avrupayı saran sıcak hava dalgasını inceleyen Oxfort Üniversitesinden Friederike Otto, Yazların giderek ısınmaya devam edeceğine işaret ederek “Sıcak hava dalgaları, 1950’lerde yaşayanlara göre çok daha yoğun” dedi. Friederike Otta, ’Eğer sera gazı salınımlarını azaltmak için bir şey yapmazsak bizim bu yaz gördüğümüz sıcaklar, benim oğlum büyüyüp adam olunca normal olacak” dedi.

Kanada ve ABD’de sıcak hava bağlantılı en az 8 ölüm haberi geldi.

Umman’da Kuryet’ta , gündüz hava sıcaklığı 5, 7 derece iken geceleyen yalnızca iki derece düşerek 49 derece oldu. Pakistan’da ise 50, 2 derecelik sıcaklık kaydedildi.
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