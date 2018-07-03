’Vampir Kelebek’i yok etmek için öldürücü bitki ekilecek

Doğu Karadeniz bölgesinde ağırlıklı olarak Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun sahil kısımlarında görülen ve ’Vampir Kelebek’ olarak adlandırılan ’Ricania simulans’ adı verilen zararlı böceklerle mücadelede böcek öldürücü etkileri...

Doğu Karadeniz bölgesinde ağırlıklı olarak Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun sahil kısımlarında görülen ve ’Vampir Kelebek’ olarak adlandırılan ’Ricania simulans’ adı verilen zararlı böceklerle mücadelede böcek öldürücü etkileri olan bitkilerin dikilerek zararlı ile mücadele edileceği belirtildi.

Bölgede yaklaşık 10 yıldır özellikle yaz aylarında çoğalan ‘Ricania simulans’ adlı kelebek türü böcek suyunu emdiği sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden oluyor. Sahil kesimde sebze dâhil bütün ürünlere zararlı olan ’Ricania simulans’ isimli böcekle mücadele etme konusunda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mustafa Akıner tarafından yürütülen çalışmalara Rize’deki STK ların yardımcı ve destek olması isteniyor.

Yapılacak mücadelede STK’lar ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın desteği büyük önem taşıyor. 2009 yılından itibaren bölgedeki tarım arazisinde hızla yayıldığı tespit edilen zararlıya karşı acilen etkili mücadele yapılması istenirken en kapsamlı çalışmanın Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri tarafından başlatıldığı belirtildi.

Çalışmaları ile ilgili bilgi veren RTEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akıner "Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgemizde ve ülkemizde böcek öldürücü etkileri olan bitkiler araştırılarak bunlardan ekstrakt elde edilerek bunlar denenecektir. Bu bitkilerden elde silen özütler etkin çıkarsa bunların etki mekanizmaları araştırılarak doğal böcek öldürücüler geliştirilmeye çalışılacaktır. Şu ana kadar 40 farklı özüt elde ettik ve bu özütler denemek için hazırladık. Ancak bu denemeleri yapabilmek için çeşitli kaynaklardan destek sağlanması ve projelerimize rektörlüğümüzün dışında da destek verilmesi gerekmektedir” dedi.

"Zararlı böcek türü ile ilgili başlatılan çalışmalarda, toprağa ekilecek böcek öldürücü bitki yoluyla zararlı kelebek türünün yok edilmesini planlıyoruz" diyen Akıner "Doğu Karadeniz’de yetişen, ‘insektisit’ adı verilen, böcek öldürücü özellikleri bulunan bitkilerden eksrat elde edilerek canlı türü üzerinde deneme yapılacak. Bu yöntemle zararlı türün yok edilmesi denemelerinde başarı sağlanması halinde bitki türü bölgede ekilecek. Bölgede çay tarımından dolayı kimyasal böcek öldürücü kullanılamıyor. Bu türün hangi alanlara yayıldığı ve zarar eşiğinin hangi boyutta olduğu ile ilgili araştırmalar yaptık. Hali hazırda piyasada bulunan böcek öldürücüler ile denemeler gerçekleştirdik. Bu denemelerde kullanılan organik böcek öldürücülerin efektif olmadığını gördük. Kimyasal böcek öldürücüler kullanılamadığı için bitkilerden ekstrat elde etme fikride ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Mücadele için 4 bilimsel proje

Bölgede var olan ve özellikle böcek öldürücü olarak kullanılabilecek bitkileri araştırdıklarını söyleyen Doç. Dr. Mustafa Akıner “Bu bitkilerden özüt elde ederek bu canlı ile mücadele etmek ve bitkilerden uzak tutabilmek adına çalışmalar yaptık. Bu bağlamda Doğu Karadeniz’de yetişen ‘insektisit’ yani böcek öldürücü özellikleri bulunan bitkilerden ekstrat elde edip bu canlı türü üzerinde denemeye çalışıyoruz. Bu tür ile mücadele konusunda 4 bilimsel araştırma projesi var. Üniversitemize, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ve TÜBİTAK gibi kuruluşlara desteklenmek amacıyla projelerimizi sunuyoruz. Buralardan gelen destekle bu canlı ile özellikle organik anlamda nasıl mücadele edilebilir diye araştırmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.