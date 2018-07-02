Vezirköprü’de ayçiçeği güzelliği

Vezirköprü’yü ziyaret eden Samsun Valisi Osman Kaymak da ayçiçeği tarlalarını gezerek İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner’den bilgi aldı. Vali Kaymak, ayçiçeği tarlasında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Kaymak, “Vezirköprü ilçemizde 100 bin dekarın üzerinde ayçiçeği ekimi yapılıyor” açıklamasında bulundu.

Vezirköprü ilçesinde 100 bin dekarın üzerinde alanda ayçiçeği ekimi yapılıyor. İlçede önemli bir kesim, ayçiçeğinden geçimini sağlıyor. Çiçek açan ayçiçeği tarlaları, adeta görsel şölen sunuyor.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan ayçiçeği tarlaları görenleri hayran bırakıyor.Vezirköprü ilçesinde 100 bin dekarın üzerinde alanda ayçiçeği ekimi yapılıyor. İlçede önemli bir kesim, ayçiçeğinden geçimini sağlıyor. Çiçek...

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