Yakılan hurda çöpler tehlike saçıyor

Manisa’da yıllarca vahşi çöp depolama alanının sıkıntısını yaşayan Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi sakinleri Manisa çöplüğünün taşınmasının ardından tam nefes almaya başladıkları sırada bu sefer mahalledeki bazı hurdacıların yaktıkları ateşlerle kirliliğe maruz kalıyor. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında yakılan hurda çöplerden yükselen dumanlar sadece mahalleyi değil şehri de tehdit ederken, mahalle muhtarı İsmet Bakşi, yetkililerin görevlerini yerine getirmediğini öne sürdü.

Manisa’da yıllarca vahşi çöp depolama alanının sıkıntısını yaşayan Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi sakinleri Manisa çöplüğünün taşınmasının ardından tam nefes almaya başladıkları sırada bu sefer mahalledeki bazı hurdacıların yaktıkları ateşlerle kirliliğe maruz kalıyor. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında yakılan hurda çöplerden yükselen dumanlar sadece mahalleyi değil şehri de tehdit ederken, mahalle muhtarı İsmet Bakşi, yetkililerin görevlerini yerine getirmediğini öne sürdü.

Manisa’da 40 yıl boyunca vahşi çöp depolama alanına ev sahipliği yapan Şehzadeler ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi sakinleri yıllarca gerek kokusu, sızan pis suları ve çıkan yangınlarıyla mahalleyi yaşanmaz bir hale getiren çöplükten kurtulmanın sevincini yaşayamadı. Çöp derdinden kurtulan mahalle sakinleri şimdi de mahalle girişindeki Kömürcüler Sitesine yerleşen yaklaşık 50 hurdacının bulunduğu alandaki çöpler ve zaman zaman yakılan hurdalarla uğraşıyor. Özellikle mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan hurdalardan yükselen dumanlar sadece mahalleyi değil çevreye de büyük bir tehdit oluşturmaya başladı.

Hurdacılar da şikayetçi

Hurdacılar çöplerinin toplanmadığı ve kendilerine yer gösterilmediğinden şikayet ederken sürekli denetim altında olduklarını ve cezalara maruz kaldıklarını söyledi. Hurda işiyle uğraşan esnaf belediyenin sitenin giriş ve çıkışına birer çöp konteyneri koyması ve çöplerini toplaması ile yaşanan sorunların ortadan kalkacağını söyledi. Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi de hurda çöpleri kimin yaktığının tespit edilemediği için görevlilerin sadece uyarmakla yetindiğini anlattı.

“Herkes buradaki sorunu biliyor”

Yaşadıkların sorunun aslında yıllardır olan bir problem olduğunu kaydeden Turgut Özal Mahallesi Muhtarı İsmet Bakşi, Manisa’da valilerin, kaymakamların, belediye başkanlarının, Çevre İl Müdürlerinin değiştiğini ancak mahallenin sorunun değişmediğini dile getirdi. Yaşanan sorunların herkes tarafından bilindiğine dikkat çeken Muhtar Bakşi, “Buradaki hurdacıların hurdalarını ateşe vermelerinin bahanesi şudur; diyorlar ki ‘Büyükşehir Belediyesi bize yer göstermiyor, nereye dökelim, biz de ateşe veriyoruz’ Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüyle de görüştüm geçen hafta. Daha önce çıkan yangınları da bildirmiştim, fotoğraflarla birlikte bizzat makamında gösterdim. Valiliğe bir dilekçe yazdım o fotoğrafları dilekçeye ekleyip valiliğe verdim. O gün bugündür maalesef ilgilenen olmadı. Bize söylenen ya ‘ekip kuracağız, denetleyeceğiz’ oluyor ama iş uyarmakla kalıyor. Çevre kirletmenin cezası çok ağırdır. Yasalarımıza göre şuanda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü de görevini yapmıyor, çevre kurumlarıyla ilgili bütün kurumlar da görevini yapmıyor” dedi.

“Sadece biz değil bütün Manisa zehirleniyor”

Yakılan hurda çöplerden yükselen dumanların büyük tehlike oluşturduğunu dile getiren Bakşi, “Burada zehirleniyoruz. Sadece biz değil Manisa zehirleniyor. Koca şehirde şehir hastanesi yapılıyor. Önümüzde bir seçim var iki aya yakın bir zaman kalmış. Cumhurbaşkanı gelip o hastanenin açılışını yapacak. Buradaki hastaları hastanede tedavi etmek yerine buradaki dumanla daha da hasta edecekler. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında bu olay tekrarlanıyor. Özellikle mesai saatleri dışı ve tatil günlerinde devam ediyor. Sadece oradaki esnaf değil esnafın dışında da hurda işiyle uğraşan insanlar getirip orada hurda yaktıklarına şahit oluyoruz. Mahalle halkı şuanda çok öfkeli, ben zor durduruyorum. Son yangın çıktığında insanlar gidelim ya esnafa ne olacaksa olsun demeye başladı. Ben korkmaya başladım açıkçası artık. Ben muhtar olarak yetkililerden ricam buna biran önce çözüm bulsunlar. Ne esnaf mağdur olsun ne de halk mağdur olsun. Sonuç olarak hepimiz birlikte huzursuz olacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Manisa çöplüğünü mahallemizden kaldırdı Allah razı olsun bir nefes almıştık. Şimdi nefesimizi hurdacılar kesiyor. Ateş yakarak, oralara hurda dökerek kesiyorlar. Bizi nefessiz bırakırlarsa biz de yaşamak için çırpınmak zorunda kalacağız. Bu da ciddi sorunlara yol açacak” şeklinde konuştu.