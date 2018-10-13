Yanan toprak görenleri şaşırtıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir tarladaki toprağın duman çıkararak yanması görenleri şaşırtıyor.

İlçeye bağlı Adaköy Mahallesi Taşdibi mevkisinde bulunan tarlasının geçtiğimiz yıl sonbahar döneminde kendiliğinden yanmaya başladığını belirten tarla sahibi 80 yaşındaki çiftçi İbrahim Ulu, "Geçen yıl, bu aylarda burası yandı, ardından yanan yer çöktü" diye konuştu.

Tarladaki toprağın kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kar yağıncaya kadar duman çıkararak yanmaya devam ettiğini anlatan Ulu, "Bu sene de buralar yanmaya başladı. Kar yağana kadar toprak yanıyor, üzerini karla birlikte beyaz örtü kaplayınca yanma sona eriyor. Yanan toprağın da siyah rengi değişiyor" dedi.

Atasından kalma tarlayı çocukluğundan beri ektiklerini ancak bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadıklarını anlatan Ulu, ekim aylarında yanarak dumanlar yükselmeye başlayan tarlayı ilkbahar döneminde ektiklerini, alanda genelde mısır, fasulye ve bal kabağı gibi ürünler yetiştirdiklerini söyledi.

Obruk oluşabilir tedirginliği yaşıyorlar

Toprağın yandığı dönemde üzerine tarlayı sürmek için traktör çıkaramadıklarını, bahar döneminde de traktörün üzerinde yürüdüğünde olduğu yerde toprağın sanki çökecekmiş gibi sallandığını aktaran Ulu, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 20-25 gün bu şekilde yandı. Yanan yer olduğu yere oturdu, çöktü. Yandıktan sonra toprak bembeyaz bir hal alıyor. Artık ürün yetişmez hale geliyor. Neden yanıyor hiç bilmiyoruz. Geçen yıl ‘senin bostan yanıyor’ dediklerinde gelip kontrol ettim baktım, hakikaten yanıyor. Yandıkça, yandıkça toprak oturdu çökme yaptı. Tarlamız Beyşehir Gölü’ne yakın bir mesafede bulunuyor. Uzun yıllar önce yapılan araştırmalarda, Beyşehir Gölü’nün ve buraların altında kömür madeni olduğunu ama olgunlaşmadığını söylediler. Kömür var mı bilmiyoruz, varsa kendi haline de böyle yanar mı? Endişemiz; Konya’da bazı yerlerde toprakta 10-15 metre çökme oluyor, obruk oluşuyor ya. Buralarda da olur mu diye tedirgin oluyoruz. Toprağın altını iki karış kazdın mı, dumanlar çıkmaya başlıyor, yanıyor. Traktörle alana giremiyoruz. Burada yetiştirdiğimiz ürünleri sulamayız. Çünkü, toprağın birkaç karış altı su. Ürün, toprağın altından suyunu nemini alır. Bu sene de kar yağıncaya kadar yine böyle toprağın yanacağını düşünüyoruz."

Isı el yakıyor

Tarla sahibinin oğlu Mehmet Ulu da, bir haftadır tarladaki toprağın yandığını belirtirken, "Geçen yıl 20-25 gün yanmıştı. Ne zaman kar yağar, taban suları yukarı çıkarsa o zaman sönüyor" dedi. Toprağın yandığını elindeki sopayı toprağın altını kazdığında çıkan dumanlarla gösteren Ulu, toprağın üzerinde oluşan ısının el yaktığını belirtti. Ulu, komşu tarlalarda böyle bir manzara yaşanmazken, kendi tarlalarında yaşanan bu durumun konunun uzmanı olan ilgililer tarafından araştırılmasını istedi.

Öte yandan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Kaya, hafta başında topraktan numune alarak gerekli incelemenin yapılması için laboratuvara göndereceklerini bildirdi.