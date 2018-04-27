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27 Nisan 2018 Cuma 10:37

Yaralı balaban kuşu koruma altına alındı

Konya’da yaralı vaziyette bulunan balaban kuşu, görevliler tarafından koruma altına alındı.Orman ve Su İşleri 8. Bölge Konya Şubesi ekipleri, yaralı kuş ihbarı üzerine harekete geçti. Selçuklu ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından...

Yaralı balaban kuşu koruma altına alındı
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Konya’da yaralı vaziyette bulunan balaban kuşu, görevliler tarafından koruma altına alındı.

Orman ve Su İşleri 8. Bölge Konya Şubesi ekipleri, yaralı kuş ihbarı üzerine harekete geçti. Selçuklu ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından uçamadığı için fark edilen ve yaralı olduğu anlaşılan kuş, adrese gelen ekiplere teslim edildi. Tedavisi yaptırılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesine teslim edilen yaralı kuşun tedavisi sonrası yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

Balaban kuşunun doğada oldukça yaygın olan bir yaz göçmeni ve balıkçıl türü olduğu belirtildi.
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