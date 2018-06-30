Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çiftçilik yapan Galip ve Gülten Başyiğit çifti yaralı halde bulduğu köpeği tarım aracıyla 30 kilometreden tedaviye getirdi. Büyük acı çeken yaralı köpek veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Şamlar Köyü’nde yaşayan Galip ve Gülten Başyiğit çifti yaralı halde büz içerisinde buldukları Sarıkız ismini verdikleri köpek ve yavrularını koruma altına aldı. Otomobilin çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen anne köpeğin arka ayakları tutmazken, yerde sürünerek yavrularını emzirip hayata tutunmaya çalıştı. Son olarak Kdz. Ereğli Gönülden Hayvanseverler Derneği’ne ulaşan Galip Başyiğit, olumlu yanıt alınca yaralı köpeği yaklaşık 30 kilometre taşıyarak ilçe merkezine getirdi.

Köyde köpeğe bakıp besledikleri için komşularının ve bazı köylülerin kendilerine tepki gösterdiğini belirten Galip Başyiğit, bu durumun kendisini daha da üzdüğünü ifade etti. Başyiğit konuşmasında, “Köpeklere ekmek veriyorduk biz, kaybolduğunu anladık. Sağı solu araştırırken bir yol kenarında büz içerisinden çıktı. Sonra araştırmaya başladık, belediyeyi aradık, TV kanallarına ulaşmaya çalıştık ama kimse bizi arayıp sormadı, haber vermedi. İlgilenmediler. Köpeğe tam manası ile ne olduğunu bilmiyorum, tahmin ediyorum ki araba vurmuş. Başkası bu köpeklere bir ısırık ekmek vermiyor. Evin önünden ayrılmıyorlardı. Herkes taş atıyordu. Bizde ekmek verdiğimiz için bizim evin önünden ayrılmaz bunlar. Bizden başka kardeşimin hanımı ilgileniyor. Bu köpeklere baktığımız için köylüler bizimle devamlı kavga ediyor. Ölsün diye bakıyorlar” dedi.

Galip Başyiğit’in eşi Gülten Başyiğit de köydeki köpeklere gönüllü olarak baktığını belirterek yaralanan köpeğe de ekmek verdiğini dile getirdi. Başyiğit konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Araştırma yaptık ama kimse cevap vermedi. Ben bakıyorum bu hayvanlara, ekmek veriyordum. Beni yemek veriyor diye herkes benimle kavga ediyor. Sokakta yaşayan köpeklerdi biz tesadüfen gördük.”

"Galip bey gibi insanlar olduğu için çok şanslıyız"

Gönülden Hayvansevenler Derneği Başkanı Belgin Kurt Alcan da videosunu izlediği yaralı köpeğin tedavisi için girişimlerde bulundu. Yürüyemeyen köpeği veteriner kliniğine getiren Alcan “Sizi hor görüyorlar, bakıyorsunuz diye küçümsüyorlar. Ama siz sizin faydalanabileceğiniz bir hayvan olsa inek, tavuk gibi kimse bir şey demez. Onlardan çok memnunlar ama muhtaç olan, üstelik hasta, ayaklarını sürüyor. Ben buradan duyurmak istiyorum. Şamlar köyü muhtarı, yöneticisi, sakinleri Galip bey gibi bir köylünüz olduğu için çok şanslısınız. Hepinizin yapması gereken davranışı yaptı. O çok vicdanlı merhametli, hayvanlara ve insanlara karşı. Ben derneğimiz adına kendi adına Galip beyi canı gönülden kutlamak istiyorum. İlçemizin böyle insanlara çok ihtiyacı var. Son günlerde bu hayvanlara yapılan şiddet, kötü muameleler o kadar çok ayyuka çıktı ki, böyle müstesna insanlarında aramızda olduğunu bilmek bizi umutlandırdı. Yardımcı olmak isteyen buradan çıktı. Rıfat Morcu’ya da çok teşekkür ederim. Biz bu köpeğin tedavisini yaptıracağız. Vicdanımızı kaybetmeyelim, umutlarımızı kaybetmeyelim. Geleceğe dair umutlarımız olacaksa o merhametten geçiyordur. Unutmayalım lütfen” şeklinde konuştu.

1,5 ay sonra yürüme umudu var

Veteriner kliniğinde kan tahlilleri yapılıp röntgen filmi çekilen Sarıkız isimli yaralı köpeğin bitkin olduğunu, omuriliğinde kayma ve patilerinde enfeksiyon bulunduğunu anlatan Veteriner Hekim Hakan Türkoğlu, yapacağı tedavinin ardından kendisinin yeniden yürüme umudu bulunduğunu ifade etti. Türkoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, “Köpeğimizin ilk önce genel muayenesini yaptık. Genel muayenesinde biraz zayıflık olduğunu gördük. Zaten dışarıdan da çok bariz bir şekilde belli oluyor. Bu köpek bir anne yavrularını emzirdiği için bu dönemde daha sağlıklı beslenmesi gerekiyordu. Muhtemelen biraz sağlıksız beslenmiş. Kan değerleri düşük, kanında bir miktar enfeksiyon var. İlk yapacağımız iş bu enfeksiyonu temizlemek olacak. Kan değerlerinin yükselmesi için kaliteli bir şekilde besleyeceğiz. Bunun takibini yapacağız, ilaç tedavisine başlayacağız. Röntgenini çektik, kalça bölgesinde bir kırık yok. Bu bizim için sevindirici bir haber. Bacaklarda bir kırık yok ama ayak bölgesinde muhtemelen sürtünmeye bağlı olarak, deri bölgesi aşınmış ve ardından bu bölgede tahribat oluşmuş. Bu bölgeyi antibiyotik tedavisi ile beraber kurutacağız. Bu bölge de ki yaraları kurutacağız ardından bandaj yapacağız. Bacaklarda hissimiz var. Omurgada bir miktar kayma var. Bu kaymaya bağlı olarak, his kaybı var köpeğimizde. Ama bu operasyon ile düzelebilecek bir şeye benziyor. Yürüme umudu var, bunun için çabalayacağız. Öncelikle genel durumu toparlayacağız, enfeksiyonu yeneceğiz” dedi.

Gökhan Başyiğit’in cep telefonu ile kaydettiği görüntüler hayvanseverleri derinden üzerken, yaralı köpeğin yaklaşık 1,5 ay sürecek tedavisinin ardından yeniden ayağa kalkabileceği ifade edilirdi.