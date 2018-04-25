Yasak avcılığın başlıca sebebi internetten alınan ruhsatsız silahlar

Eskişehir Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır, yasak av konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "Silahların başıboş gezmesi yasak ava da fırsat veriyor demektir. Öncelikle internetten yapılan satışların engellenmesi lazım" dedi.

Başkan Rıdvan Batır, av sezonu başlamadan önce Eskişehir’de silah bile patlamadığını belirtirken, yasak avcılığın önüne geçilebilmesi için internet üzerinden satışı yapılan silahların denetimine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Batır, "Eskişehir’de güvenlik kuvvetleri, jandarma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yasak av konusunda ihbar geldiğinde titizlikle çalışmalarını yapıyorlar. Geçen seneki av sezonuna bakıldığında bir önceki yıllara göre kekliğin gerçekten azaldığını görmüştük. Valiliğimiz bu konuda çok hassas davranıyor. Davrandığı için de araştırmalar halen devam etmekte. Sonuçlarını bulup ve eğer ki yasak tarım ilaçlamalarından dolayı bir azalma varsa buna bir çare bulacaklar. Milli parklar şubesi tarafından av kontrolünde bir yetersizlik varsa buna bir çare bulacaklar. Av tarihi başlamadan önce Eskişehir’de silah patlamıyor. Eskişehir’de 2 bin tane pul satılıyor. Yani resmi avlanan avcıların sayısı 2 bin civarında. Ama ben tahminimi söylüyorum, bu benim kendi fikrim. Hiç kimseden aldığım bir fikir değil. Eskişehir’de 10 bin tane silah var. Yani bu 2 bin tanesi ruhsatlı ve kanuni avcı. Diğer kalanı avlanıyor veya avlanmıyor evinde ruhsatsız silah barındırıyor. Bu silahların başıboş gezmesi yasak ava da fırsat veriyor demektir. Öncelikle internetten yapılan satışların engellenmesi lazım. Sistem ne olur? Elektronik çağdayız şu anda. Elektronik olarak mı sisteme girilir yoksa hangi imkan kullanılır bilemem. Fakat insanlar internete yazıyorlar. Adam 300 lira para veriyor internetten. Evine silah giriyor. Silah almak için önce silah sahiplik belgesi alınması gerekiyor emniyetten. İnternetten silah satışı kesinlikle olmamalı. Neden? Emniyetin verdiği silah sahiplik belgen yok senin" diye konuştu.