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04 Temmuz 2018 Çarşamba 08:57

Yavru Kukumav kuşlarına Özel Harekatçı şefkati

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde yol kenarında bulunan üç kukumav kuşu yavrusuna özel harekat polisleri sahip çıktı. İlk bakımlarını yapan polisler yavruları daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.Koruma altına...

Yavru Kukumav kuşlarına Özel Harekatçı şefkati
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Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde yol kenarında bulunan üç kukumav kuşu yavrusuna özel harekat polisleri sahip çıktı. İlk bakımlarını yapan polisler yavruları daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Koruma altına alınan kukumav kuşlarının anneleri tarafında terk edildiği düşünülürken özel harekatçı polisler ise annesiz kalan yavrulara ilgi gösterdi. Yetkililer ise yavru kuşların sağlık durumunun iyi olduğunu büyüme sürecine kadar bakımlarının yapılacağını ve daha sonra doğal ortamlarına salınacağını açıkladı.

Baykuş ailesinin küçük fertleri olan kukumav kuşları, diğer baykuşlar kadar ışıktan ürkmüyor ve gündüz vakti de normal faaliyetlerini devam ettirebiliyor. Kendine yuva yapmayan bu kuşlar, yumurtalarını yumurtlamak için kendine kaya duvarlarındaki bir oyuk, eski binalarda taşların altı, bir ağaç kovuğu gibi uygun bir köşe seçiyor.
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