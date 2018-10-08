Yolunu kaybeden balıkçık kuşuna vatandaşlar sahip çıktı

Kastamonu’da yolunu kaybeden Hint balıkçıl kuşu, hayvansever bir vatandaş tarafından Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kastamonu’da yolunu kaybeden Hint balıkçıl kuşu, hayvansever bir vatandaş tarafından Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kastamonu merkeze bağlı İbişler köyünde Uğur Uçar adlı vatandaş, tarlada yolunu kaybettiği tahmin edilen bir Hint balıkçıl kuşu buldu. Kuşu koruma altına alan Uçar, Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine giden Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri, kuşu teslim alarak veteriner hekime muayene ettirdi. Kuş, ekipler tarafından koruma altına alındı.