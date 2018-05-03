Çevre:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:17

Yumurtalık’ta deniz dibi temizliği

Adana Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Yumurtalık’ta denizin dibinden onlarca lastik, pet şişe, cam şişe, sandalye, tencere, yangın söndürme tüpü, oto teybi, terazi, elektrik kabloları çıkardı.

Yumurtalık'ta deniz dibi temizliği
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Adana Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Yumurtalık’ta denizin dibinden onlarca lastik, pet şişe, cam şişe, sandalye, tencere, yangın söndürme tüpü, oto teybi, terazi, elektrik kabloları çıkardı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı Denizcilik ve İç Su Hizmetler Şube Müdürlüğünde görev yapan dalgıçlar, turizm sezonuna hazırlanan Yumurtalık’ın tarihi limanında dip temizliği yaptı. Balıkçı teknelerinin bağlandığı bölgelerde dalış yapan 3 dalgıç, dipten otomobil ve kamyonet lastikleri, pet şişe, cam şişe, sandalye, tencere, yangın söndürme tüpü, oto teybi, terazi, elektrik kabloları ile ağ artıklarını karaya çıkardı.

Denizcilik ve İç Su Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri ile temizlik görevlileri, denizden çıkarılan atıkların çöp depolama sahasına naklini sağladı. Tüm canlıların ortak malı olan denizlere sahip çıkılması gerektiğini belirten görevliler, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.
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