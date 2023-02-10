Fikret Umman, Şafak Mahmutiazsıoğlu, Umut Guna Ahmad Noor Chebi ve arkadaşları ile çok başarılı bir büyünün ardından ertesi yıl Beşiktaş ile şampiyonluğu kazandı ve ardından Senor Güneş üçlüsü istemeden elendi. Hocanın başarısından bu yana milli takıma gitti. Milli takımda başarılı oldu. Ardından otobüste dönüş başladı. İki rezil İtalyan maçı, bir Galler maçı ve utanç verici bir İsviçre maçı. Beşiktaş'a başarılarından dolayı değil, hatıralarından dolayı geldi. O zaman işin içine hafıza girince olmuyor. Şenol Güneş arada bir başarıya ihtiyaç duyar ve aradığı için de tanıdığı insanlardan tavsiyeler ister. Vodafone, Beşiktaş ile olan sponsorluk anlaşmasını uzatmak için bir adım daha attı. Siyah beyaz kapıları şaşkınlıkla çaldı. İngiliz ve Rus şirketler Beşiktaş için sponsorluk savaşı başlattı... Kısa bir süre önce Vodafone, siyah beyazlı şirketlerle olan anlaşmalarını sonlandıracağını duyurdu. Beşiktaş da KAP'a bir açıklama gönderdi. Sponsor aramaya başladı. Akabinde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle adresbet sponsorluk anlaşması Schalke tarafından dondurulan üç üst düzey Gazprom yöneticisi İstanbul'a geldi. Beşiktaş ile masaya oturdu. Ön toplantının yankıları sürerken İngiliz telekomünikasyon şirketi Vodafone beklenmedik bir karar aldı. Beşiktaş'tan sözleşme uzatması istedi. Vodafone'un yeni planı, doğrudan Beşiktaş'a bağış yapmak yerine Shakira ve Dua Lipa gibi dünya yıldızlarını İstanbul'a getirmek. konser vermek Geliri burada Beşiktaş ile paylaşın. Her iki taraf için de karşılıklı yarar sağlayın.

Beşiktaş bu aşamada Vodafone'a yanıt adresbet giriş vermedi. Gazprom'un teklifi onaylanmalı. Ardından nihai kararın verilmesini sağlayacak bilgiler gelir. Çin Süper Ligi son 20 yıldır hemen hemen aynı durumu yaşasa da, yazar, çizer ve yorumcu maskesi takan bazı ulema, insan hafızası (amnezi unutmaktır) olan engelli insanlar gibi görünüyor; bu sezondan itibaren ilk maçın başında takım için canlarını yılmadan verdiler, şampiyonluğu belirlediler ve ona çok övgüler yağdırdılar. Ancak ligin ilk yarısı YAZI gibi, ikinci yarısı Tura gibi. Köprünün altından çok sular akıyor ve bahsedildiği gibi bu hemen hemen her mevsim oluyor.