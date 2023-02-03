Çıkışta hatalarımız oldu ve bunları aşmamız gerekiyordu
Genel olarak oyuncularımız iyi. Gol yemedik ve üç puan önemli. Ligde zor bir dönemden geçiyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz, oyuncularımız yine sinyal gönderdi. koymak zorundayız. Rakipler harika bir iş çıkarıyor ve bizim de harika bir işimiz var. Onları geliştirmek zorundayız. İlk yarıda daha fazla baskı altındaydık, ikinci yarıda daha az baskı altındaydık. Taraftarlardan memnunuz ve kazanmak güzel. Gedson Fernandez çok koşar ama bazen dripling yapar ve top kaybeder. Kalp ile oynuyor. Özellikleri var ama kusurları giderilirse daha iyi olur. Gedson genç vbetcrypto ve yetenekli. Fazlalığı ve eksikliği bastırılsa daha iyi olur. Josef de Souza'nın dönüşü de önemli. Savunmamız da çok temkinli. Samet Akaydın, Onur Bulut ve Ozan Tufan'ı severim. Cengiz Ünder ve Çağlar Soyuncu'yu beğeniyorum. Sevdiğim oyuncular var ama bunlar draft olsun olmasın. Samet başka bir takıma giderdi. Ben işime bakarım.
Transfer haberlerine tepkiler
Tarafımıza transfer yapıldı ve sorunumuz çözüldü. Nedense Beşiktaş transferi hakkında daha fazla bilgi yazıldı ve imzalandı. Böyle bir şey yok dedim. Takıma katkı sağlayacak oyuncularla çalışacağız. Maçlarımız var ondan sonra transferleri düşünürüz. Kulüpler vbetcrypto giriş her zaman transferlerle ilgilenir. Defans boyunca oyuncuları gözlemliyoruz. Orta saha, ofansif... Kevin Nkudou böyle oynarsa katkı verir ama oraya da gidebilir. Aynı şey Nathan Redmond için de geçerli. Geçecek demiyorum, bunun hakkında çok konuştuk. Hiçbir oyuncuda sorun yok. Geri bildirimlere bakarak karar vereceğiz. Tahmin et, dedikodu. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş futbol takımı ile taraftarı bu tuzağa düşmemeli. Yarın hayatında ne olacağını bilmiyorsun! Toplumda spekülasyon var. Hakemlere bağırmak yanlıştır. Geçen hafta maçımız hakkında çok konuştuk, izlemedim. N'Koudou'nun kırmızı kart görmesi muhtemel. Sarı kırmızılı çok pozisyon var. Adana Demirspor futbol takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'a mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Mağlubiyet hakkında konuşan Vincenzo Montella, "2022'yi mağlubiyetle kapattık ve istemedik. İyi başladık ama Beşiktaş gol attı. Dinlenmemiz lazım, ayağa kalkmamız lazım." O zaman 2023'e gitmeliyiz.