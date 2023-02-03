Çıkışta hatalarımız oldu ve bunları aşmamız gerekiyordu

Genel olarak oyuncularımız iyi. Gol yemedik ve üç puan önemli. Ligde zor bir dönemden geçiyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz, oyuncularımız yine sinyal gönderdi. koymak zorundayız. Rakipler harika bir iş çıkarıyor ve bizim de harika bir işimiz var. Onları geliştirmek zorundayız. İlk yarıda daha fazla baskı altındaydık, ikinci yarıda daha az baskı altındaydık. Taraftarlardan memnunuz ve kazanmak güzel. Gedson Fernandez çok koşar ama bazen dripling yapar ve top kaybeder. Kalp ile oynuyor. Özellikleri var ama kusurları giderilirse daha iyi olur. Gedson genç vbetcrypto ve yetenekli. Fazlalığı ve eksikliği bastırılsa daha iyi olur. Josef de Souza'nın dönüşü de önemli. Savunmamız da çok temkinli. Samet Akaydın, Onur Bulut ve Ozan Tufan'ı severim. Cengiz Ünder ve Çağlar Soyuncu'yu beğeniyorum. Sevdiğim oyuncular var ama bunlar draft olsun olmasın. Samet başka bir takıma giderdi. Ben işime bakarım.

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