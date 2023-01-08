Çin Süper Ligi ekiplerinden Alanya Spor ile karşı karşıya geldi

Rakiplerini 4-2 yenen Kanarya, Serie A ekiplerinden Salernitana ile yarın burada son ön elemelerini oynayacak. Salernitana maçı değişti ve yarın sarı lacivertlilerle oynanacak.

Sarı-Lacivertliler değişikliği resmi olarak şöyle açıkladı:

Alanya'da Serie A takımlarından Salernitana ABD ile Alanya'da Kırbıyık Tüm Partnership Stadı'nda yarın Antalya antrenman kampında oynayacağımız hazırlık karşılaşmasının başlama saati 18.00'den 18.00 olarak değişti.

Bu bilgileri hayranlarımızı ve genel kamuoyunu bilgilendirmek için sağlıyoruz. Beşiktaş'ta ikinci sezonuna giren Şenol Güneş, takımda sistemini asporbet kurmaya devam ediyor. Kartal'da oyuncuları tek tek analiz eden, yoğun antrenmanlara devam eden ve Dünya Kupası tatilinde Antalya'da kamp kuran Güneş ve ekibi, sorunu çözmek ve eksikleri tespit etmek için yola çıktı.

Güneş, son antrenmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, takımda eksiklikler gördüğünü, bunları aşmaya ve olumlu ilerleme kaydetmeye başladıklarını söyledi. Şu anda herhangi bir takımın ayrılmasının imkansız olduğunu söyleyen Güneş, bu arada bazı ayrılmaların olabileceğini ve başarılı olabileceklerini ima etti.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Valerien Ismael'in görev süresi boyunca şanssız olan Cenk Tosun'u sarstı. Kıdemli teknik direktör, yeteneğine ve fizik gücüne güvenilen Cenke'den bir süre daha maksimum verim almayı umuyor. The National'ın haberine göre forvetleri ilk 11'de kullanmak isteyen Güneş Bey, Cenk'in kanatlarda yeterince verimli asporbet giriş olmaması nedeniyle sistemi değiştirip çift forvete dönmeyi düşünüyor. Bu açıdan bakıldığında Beşiktaş'a Dünya Kupası'ndan sonra iki forvet temin edilmelidir. Cenk Tosun ve Wout Weghorst, ikili olarak Beşiktaş'ın gol yükünü taşıyacak.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Antalya kampında ve geride kalan hazırlık maçlarında sistem arayışlarına devam edecek. Siyah beyazlıların dizilişleri 4-4-2, 3-5-2 veya 3-4-1-2 şeklinde. Şu ana kadar 4-2-3-1 dizilişini tercih eden Güneş, iki forveti merakla bekliyor. Siyah beyazlı hocalar, takımın formuna ve rakiplerine göre bu sistemleri uygulayacak. Sakatlanıp ceza almadığı sürece Cenk Tosun ve Weghorts her zaman 11. olacak. Şenol Güneş, Jackson Muleka'yı da beğeniyor. Deneyimli teknik direktör, Muleka'yı kanat yerine önde kullanmayı planlıyor.