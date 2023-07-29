Çınar: 'Belediyemizi kâra geçirecektesislerimizin sayısını artırdık'

Yeşilyurt Belediyesi, sıcak asfalt, kilit parke taşı ve beton ürünlerini hayata geçirdiği kendi tesislerinde üreterek hem belediyeyi kâra geçiriyor hem de kaliteli ve hızlı hizmet sunuyor.

Yeşilyurt’ta hayata geçen alt ve üst yapı yatırımlarının hızlı ve pratik bir şekilde vatandaşlara ulaşması için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın girişimleri hizmete sunulan Asfalt Plenti ve Emülsiyon, Beton Santrali, Taş Kırma Konkasör ve Kilit Parke Taşı Üretim Tesisleri, Yeni Kırma Eleme Tesisi ve Agrea Yıkama Eleme Tesisi sayesinde Yeşilyurt İlçesinde gelir getirecek, belediye bütçesini kâra geçirecek üretim alanların sayısı artmış oldu.

‘Temel Belediyecilik’ hizmetlerindeki kalite standartını daha ileri bir seviyeye çıkarma noktasında dev adımlar atan Yeşilyurt Belediyesi tarafından projelendirip, Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden İŞGEM bünyesine hayata geçen üretim tesisleri sayesinde kaliteli ve nitelikli alt yapı temel malzeme üretimleri yapılıyor.

Sıcak asfalt ve sathi kaplamadan sonra kilit parke taşı ve bordür üretimine de başlayarak dışa bağlı kalmaktan kurtulduklarını ifade eden Başkan Çınar, “Yeşilyurt’umuzu büyütmek ve geliştirmek için saha çalışmalarında kullandığımız malzemeleri kendi kurduğumuz tesislerde üretimini yaparak çalışmalarımızı da hızlandırmış oluyoruz. Teknik alt yapımızı yeni yatırım alanlarıyla daha güçlü hale getirip, Yeşilyurt’umuzun gelecekteki ihtiyaçlarını da karşılayacak alt yapıyı da bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Sıcak asfaltını, sathi kaplamasını, kilit taşını, bordürünü ve diğer malzemelerini üreten bir belediye hüviyetine ulaştık.” dedi.

Belediye bütçesini kâra geçiren üretime yönelik yatırımlara yenilerini ekleyerek belirlenen hedeflere teker teker ulaştıklarını belirten Başkan Çınar, “ Temel prensibinde iş sağlığı ve güvenliği olan ve yaklaşık 12 dönüm üzerine kurulu kilit taşı parke üretim tesisimizi 2022 Yılı Mayıs Ayında hizmete sunduk. Alanında tecrübeli mühendis ve operatörlerin gözetiminde faaliyetlerine devam eden tesisimizde saatlik 150 m2 üretim yapabilen kilit taşı parke bordür üretim tesisi mekanik bakım atölyesi, yedek parça deposu ve çevre standartlarına uygun atık alanı bulunmaktadır. Tesisimizde ihtiyaca göre kilit taşı çeşitleri bordür çeşitleri ve parke üretimi gerçekleşmektedir.” diye konuştu.

Açıklamasında kaliteli ve konforlu ulaşımı sağlamak, hızlı ve ekonomik asfalt üretmek için Asfalt Plenti ve Emülsiyon Tesislerini kurduklarından bahseden Başkan Çınar, “Yaklaşık 12 dönüm arazi üzerinde kurulan asfalt üretim tesisimiz 2017 yılı Nisan ayında faaliyete başlamıştır. Tecrübeli mühendis ve operatörlerin gözetiminde son teknolojik teçhisatlar ve makinaların yer aldığı tesisimizde saatlik 160 ton üretim yapabilen asfalt plenti ve ekipmanları, mekanik bakım atölyesi, yedek parça deposu ve çevre standartlarına uygun atık alanı bulunmaktadır. Tesisimizde ihtiyaca göre bitümlü temel, binder ve aşınma şeklinde sıcak asfalt üretimi gerçekleşmektedir. Bu modern tesisimizin başlıca hedefleri arasında; yıllık minimum 150.000 ton sıcak asfalt üretimi gerçekleştirmek, günlük minimum 200 ton emisyon üretmek, 200 km’lik sathi kaplama ile yol yapmak, tüketilen enerji miktarını minimize edip verimli bir işletme sağlayarak standartlara uygun nitelikli asfalt üretimi gerçekleştirip, çevre standartlarına bağlı kalarak gerekli filitrasyonlara çevreci bir üretim gerçekleştirmektir.” dedi.

Başkan Çınar Yeşilyurt’un ulaşım ağını genişletirken ihtiyaç duydukları beton ve beton ürünlerini üretmek için Beton Santralini de kurup faaliyete sunduklarını hatırlatırken, sözlerini şöyle sürdürdü; “Belediyemizin iştiraklerinden İŞGEM bünyesinde, belediyeye ait 5 dönümlük arazi üzerine kurduğumuz beton ve beton ürünlerini üreteceği santralimizde üç mikser ile bir adet pompa aracını da satın aldık. Santralde ilk etapta saatte yaklaşık 90 metreküp beton üretimi yapıyoruz. Burada üretimini yaptığımız beton ve beton ürünlerini hem kendi çalışmalarımızda kullanırken diğer taraftan satışını yaparak kaynaklarımızdan tasarruf ederek gelir elde etmiş oluyoruz. “ diye konuştu.

Başkan Çınar açıklamasının sonunda 2019 yılında günlük kapasitesi 1200 ton olan Kırma Eleme Tesislerini kurduklarına yer verirken, “ İlçemizin dört bir tarafında devam eden yenileme, değişim ve dönüşüm hizmetlerinde kullandığımız asfalt, beton kilit taşı ve alt yapılarda agrea ihtiyacını karşılamak içinde 2019 yılında günlük kapasitesi 1200 ton olan Kırma Eleme Tesisleri kurduk. Tavşantepe mevkiinde 250 hektarlık alanda kurduğumuz tesisle birlikte istihdam, ekonomi gelir ve depremlerden sonra alt yapılarda kullanmak günlük 3000 ton kapasiteli Yeni Kırma Eleme Tesisi kurup, yatırım alanlarımızın sayısını artırdık. Bu tesisimizin yan tarafına saatte 120 ton kapasiteli plentmix (pmt) tesisi de inşa ederek asfaltlanan yollarımızın yapımında kaliteyi artırmış olduk. Ayrıca saatte 100 ton kapasiteli Agrea Yıkama Eleme Tesisimizde faaliyetlerine devam etmektedir.” diye konuştu.