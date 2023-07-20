Cinayet zanlısı jandarma tarafından yakalandı

Malatya'da cinayet suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Cinayet zanlısı jandarma tarafından yakalandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da cinayet suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, ‘Kasten öldürme’ suçundan aranan ve 18 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Cinayet zanlısı jandarma tarafından yakalandı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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