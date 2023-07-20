Çırmıhtı'ya yeni bir iş merkezi kuruluyor

Malatya’da ticari hayatın hareketlenmesini sağlayacak yatırımlara yoğunlaşan Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin tarihi bölgelerinden Çırmıhtı’daki Tarihi Kebir Caminin yan tarafına bölgenin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, çok sayıda iş yerinin olduğu ‘Çırmıhtı İş Merkezi’ projesinin hayata geçirmek için çalışmalara hız verdi.

6 Şubat 2023 tarihindeki büyük depremlerin ardından iş yerlerini kaybeden esnaflar için Gündüzbey, Çırmıhtı, Şahnahan, Turgut Özal, Bostanbaşı ve Tecde’ye kendi imkanları ve kaynaklarıyla 180 adet konteynerin olduğu Geçici İş Alanları kuran Yeşilyurt Belediyesi, esnaflara yönelik yatırımlarının boyutunu genişletecek yeni bir projeyi daha gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor. Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle restorasyonu yapılan Çırmıhtı Hıroğlu Mahallesinde bulunan Tarihi Kebir Camiinin yan tarafındaki bin 918 metrekarelik alana bölgenin ekonomik hayatının canlanması için 25 milyon TL. maliyetinde ‘Çırmıhtı İş Merkezi’ Projesi uygulanarak, hazırlanacak olan dükkanlar esnaflara tahsis edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı (BOTAP) çerçevesinde Fırat Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan finansman desteği ile hizmete sunulacak olan Çırmıhtı İş Merkezi’nde; Çırmıhtı’nın Coğrafi İşaret Tescil belgeli lezzetleri ile yemek kültürünün tanıtılmasına katkı sunmak için fırın ve kasabın yanı sıra kafeterya, kuaför, terzi, hediyelik eşya, fotoğrafçı, kuruyemiş, bakkal/manav, aktar vb. alanlarda farklı iş alanları oluşturulacak.

Yeni yapılacak iş merkezinin bulunduğu alanda Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Taşdemir ile birlikte incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kurulacak olan iş merkezinin iç ve dış mimarisinin bölgenin tarihi ve kültürel dokusuna uygun bir şekilde hazırlandığını, içerisinde yer alacak farklı iş kollarına ait dükkan ve işyerleriyle birlikte depremden çok büyük yaralar alan Çırmıhtı’nın sosyal ve ekonomik hayatının yeniden hareketleneceğini söyledi. Çırmıhtı’yı modern ve nitelikli alanlara sahip güzel bir iş merkeziyle buluşturmak için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kadim Çırmıhtı’mız 6 Şubat depremlerinde çok büyük yaralar aldı, evlerimizin büyük bir kısmı yıkıldı veya ciddi hasarlar aldı. Depremden ciddi seviyede etkilenen esnaflarımızın ticaretlerini sürdürmeleri için bizlerde yeni yatırımlar ve projelere ağırlık veriyoruz. Esnaflarımızın ve tüccarlarımızın kendi işyerlerinde kalmalarına imkan tanımak için Esnaf Odalarımızla birlikte hareket ederek geçici iş alanları kurup, esnaflarımıza konteyner iş yerlerini teslim etmiştik. Doğal ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra kültürü, gastronomisi ve tarihi kimliğiyle eşsiz güzelliklere sahip Kadim Çırmıhtı’mıza modern ve güzel bir iş merkezi kurmak içinde çalışmalarımıza hız verdik. Belediyemizinde destekleriyle restorasyonu yapılan Tarihi Kebir Caminin yan tarafında yaklaşık iki bin metrekare alana sahip, mülkiyeti belediyemize ait olan alanı iş merkezine dönüştürüp farklı iş kollarının burada yer almasını sağlayarak, bölgenin cazibesini yeniden artıracağız. Depremden önce planlamasını yaptığımız buradaki yeni iş merkezimizin projesinde yaşanan depremden dolayı bazı eklemeler ve değişiklikler yaptık. İş merkezimizin depremden etkilenen ancak yeniden restore edeceğimiz Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızın giriş kısmında yer alması nedeniyle burayı ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistlerimizin de, Yeşilyurt’un Coğrafi İşaret Tescil Belgeli yemeklerinden, tavasından, lahmacunundan ve diğer yöresel lezzetlerinden istifade etmesine imkan tanımış olacağız. Fırın ve kasabın yanı sıra farklı iş kollarına ait işyerlerimiz olacak. İş merkezinin iç ve dış mimarisi bölgenin tarihi ve kültürel dokusuna uygun olarak yapılıp, geleneksel çizgilerle donatılacaktır. Fırat Kalkınma Ajansıyla yaptığımız anlaşma çerçevesinde yaklaşık 25 Milyon TL. tutarında güzel bir iş merkezini esnaflarımızın hizmetine sunacağız. İş merkezinin ihalesini önümüzde aylarda yapıp, inşaatı başlayacak ve Çırmıhtı’nın sosyal ve ekonomik hayatını yeniden hareketlendireceğiz. Çırmıhtı’nın tarihi dokusuna değer katacak, farklı hizmet mekanlarıyla fonksiyonel özelliklere sahip özel bir yatırımı esnaflarımızla buluşturacak olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz. Fırat Kalkınma Ajansına, Belediyemizin AR-GE Müdürlüğüne ve katkı sunan herkese şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çırmıhtı’ya kurulacak yeni iş merkezinin Tarihi Kebir Camiyle bütünleşmesini sağlayarak bölgeye bir anlamda yeni bir meydan kazandıracaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Çınar, şadırvan, wc-lavabo, oturma alanları, kafeterya, yeşil alanlar ve sosyal donatılarıyla birlikte Çırmıhtı’yı ziyaret edecek olanları en güzel şekilde ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.