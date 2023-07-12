Çocuklar için açık hava sinema etkinliği

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Çocuklar için açık hava sinema etkinliği
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel ile İletişim Fakültesi akademik ve idari personelleri katıldı.

İletişim Fakültesi’nin Temmuz ayı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” adlı animasyon filmi çocuklarla buluştu. İletişim Fakültesi bahçesinde İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe çocuklar aileleriyle birlikte geldi.

Etkinlikten dolayı Dekan Prof. Dr. Ahmet Yatkın’a teşekkür eden çocuklar, açık hava sinemasının tadını çıkardı. Animasyon ve macera türündeki çizgi film, “Rafadan Tayfa” ekibinin Göbeklitepe’de yaşadığı gizem dolu maceraları konu alıyor.

Açık hava sinema etkinliği 12 Temmuz Çarşamba günü başka bir filmin gösterimiyle devam edecek.

Çocuklar için açık hava sinema etkinliği
Çocuklar için açık hava sinema etkinliği
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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