Çok heyecanlı bir maç bizi bekliyor

Bu oyunu bu geceye saklıyorum. Adana Demirspor'un Beşiktaş'ın kaderini nasıl değiştirdiğini anlatayım. Beşiktaş'ın büyük başkanı Süleyman Seba, İngiliz futbol sisteminin büyük bir hayranı. Her zaman takıma liderlik etmesi için bir İngiliz koç getirmek istemişti. 1987'de dönemin İngiltere'sinin en ünlü hocalarından Don Howe'u İstanbul'a getirdi. Hatta kabul edeceklerdi. Ancak bu kişinin buradaki tesisleri ve ortamı beğeneceğini düşünmüyorum ve eve döndükten sonra da geri dönmedi. Ama bir isim buldu: Gordon Milne. Milne gizlice İstanbul'a götürüldü. Hilton oteline "iş adamı" olarak giriş yaptı. Sırrı, dönemin Hilton yöneticilerinden, Beşiktaş'ın kilit isimlerinden ve Süleyman Seba'nın evlatlıklarından merhum Can Öner verdi. İmza törenini izlemek için kulübe geldiğimde, gazeteciler dahil herkes Milne'i ilk kez görüyordu. O ciddi bir adam. Beşiktaş ile ilk antrenmanı unutamıyorum. Burası Baltin Kampı. Elinde siyah bir çantayla sahaya çıktı, çantayı açtı ve oyuncuları ngsbahis yanına çağırdı. Torbayı açın ve içi minyatür bir futbol sahasına dönüşür. Bu çantada oyunculara nasıl oynanacağını gösterdi. Sistem artık 4-4-2. Ve takip eden süreçte sistemi resmen ezberledi ama Milne'nin Beşiktaş'ı ilk iki sezonunu ligi ikinci sırada tamamladı.

Beşiktaş da 1989-90 sezonuna iyi başlamayı başaramadı. İlk 5 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 mağlubiyet elde etti ve istifa sloganları atıldı. Beşiktaş, sezonun 6. haftasında burada Millspoor'un Adana'sını konuk ediyor. Metin Tekin bu kez ilk 11'e girdi. Üstelik ngsbahis giriş taraftarların tepki gösterdiği ilk 11'de yabancı desteği yok. Sadece yerel oyuncular. Ekip şöyle: Engin - Recep, Gökhan, Ulvi, Kadir - Rıza, Zeki, Şenol - Metin, Ali, Feyyaz. Beşiktaş bu maçta şu ana kadar kimsenin yenemediği tarihi lig rekorunu kırdı. Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etti. Goller Ali (4), Fiaz (3) ve Metin'den (3). O gün şu tezahüratlar başladı ve arada bir birileri, "Bir, iki, üç gol yetmez, dört olsun, altı olsun Metin Ali Fayaz, Bessie Ktas'ım şampiyon olsun." "Oldu. Bu maç Beşiktaş'ın kaderini değiştirdi. Milne yerinde kaldı ve bu sezon ve sonraki iki sezon şampiyon oldu.