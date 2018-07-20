130 yıllık tarihi karakolda aileler eğitilecek

Çorum’da 1890 yılında inşa edilen tarihi Polis Karakolu binasında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Kentteki sivil mimarinin en güzel örneklerinden biri olan eski karakol binası restorasyon çalışmaları tamamlandığında Aile Eğitim Merkezi olarak hizmet verecek. Belediye Başkanı Zeki Gül, tarihi Polis Karakolu’nu ziyaret ederek restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Tarihi ve kültürel eserlerin bir şehre kimlik ve ruh kattığını dile getiren Başkan Gül, bu tür eserler hem ülkelerin, hem şehirlerin aynı zamanda insanlığın ortak hazinesi olduğunu söyledi.

İnsanlığa mal olmuş tarihi yapılara, tarihi eserlere sahip olan ülkelerin, şehirlerin diğerlerinden çok daha önde olduğunu dile getiren Gül, ülkemizde de çok fazla tarihi eser olduğunu ve bu eserlerin bulunduğu yerin kültürel kimliğini, oradaki yaşamın ruhunu yansıttığını ifade etti.

Tarihi eserlerin Çorum’un tanıtımı açısından da çok kıymetli olduğunu kaydeden Gül, “Bir anlamda geçmişin bize emaneti. Çorum olarak tarihimiz oldukça eski. Binlerce yıllık bir tarihi mirasa sahip olmamıza rağmen şehir merkezimizde sınırlı sayıda eserimiz var. İlçelerimizde, beldelerimizdeki bulunan tarihi alanlar var ancak, şehir merkezimizde çok sayıda eserimiz yok. Geçmişten günümüze az sayıda eser kalmış. Bu kalan eserlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması çok çok önemli. Kalan eserleri korumak zorundayız. Biz tarihimize, tarihi eserlerimize; kültürümüze, geçmişten kalan mirasa ve ecdadın bıraktığı mirasa sahip çıkan bir belediyeyiz. Tarihi binalar dün ile yarın arasında köprü vazifesi gören binalar. Taşıdığı değer itibariyle önemli bir eser ve sahip çıkmamız gerekiyor. Vatandaş olarak bu eserlerin yaşatılmasını sorumluluk görüyoruz. Ondan öte geçmişimize, ecdada, tarihimize karşı da bir sorumluluğumuz var. Bu eserlerin yaşatılması için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor” dedi.

Çorum’a kazandırdıkları eserlerden birisinin eski Karakol Binası olduğunu anlatan Başkan Gül, “Karakol binamızın mülkiyeti Belediyemize ait. Binamızın yapılış tarihi 1890’lar. Çorum sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Eski karakol binamız Velipaşa konağımızın yanında yer alıyor. İmam Hatip Okullarının ilk açıldığı dönemlerde, 1950’li yıllarda İmam Hatip Okulu olarak da kullanılan tarihi Karakol Binamızın restorasyonunu hemen hemen tamamladık. Binamızın tüm karkas değişimleri, kerpiç duvarları ve sıvaları tamamlandı. Yapıda hiç özgün pencere kalmamıştı, hepsi de aslına uygun bir şekilde yeniden yapıldı. Kapılar gene aynı şekilde aslında uygun bir şekilde tamamlandı. Karakol binamız iki katlı bir bina. Bina 150 metre karelik bir alana oturuyor. Toplamda 300 metrekarelik bir kapalı alana sahip. Her iki katımızda da sofa etrafında 4 oda bulunuyor. Hem sokak tarafından hem de bahçe kısmından konağa giriş yapılıyor. Velipaşa konağımız uzun yıllardır Kadın Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet veriyor. Buradan binlerce hanım kardeşimiz yararlanıyor. Burasının da Aile Eğitim Merkezi olarak hizmet vermesi yönünde bir düşüncemiz var. Aynı şekilde burada da binlerce ailemiz, Aile Eğitim Merkezimizin faaliyetlerinden faydalanacak. Burada yaptığımız restorasyon çalışmasının maliyeti iş artışları ile birlikte 1 milyon 600 bin TL. İnşallah çevre düzenlemesi, bahçe alanlarında yapacağımız çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte şehrimizdeki tarihi eserlerden birini daha ihya etmiş ve Çorum’a kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.