21 milyon Euro’luk tesis çevre temizliği yeni bir dönemi başlattı

Çorum Belediyesi’nin 21 milyon Euro’ya mal olan Katı Atık Tesisi çevre temizliğinde yeni bir yönetimi başlattı.

2018 yılının başında tesisin hizmete girmesiyle birlikte vahşi depolama alanlarının ıslah edilirken, bu alanların ıslah edilmesiyle birlikte haşere oluşumunun yanı sıra yeraltı suların kirlenmesi, çevreye kötü koku yayılması ve atıkların rüzgârla etrafa yayılıp çevreyi kirletmesinin de önüne geçildi. Belediye Başkanı Zeki Gül, Katı Atık Tesisi’ni ziyaret etti. Ziyarette Çevre Birliği üyesi belediyelere çöp konteynırı dağıtımı yapıldı.

Çorum’un temiz, aynı zamanda temizliğiyle de tanınan bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Zeki Gül, Çorum denilince akla, “temiz bir şehrin” gelmesinin kendileri açısından, çok önemli bir değer olduğunu söyledi.

Belediye olarak bu değeri korumak zorunda olduklarının altını çizen Başkan Gül, “Bu kıymetli imajı daha da güçlendirmek zorundayız. Hem bunun için, hem de devletimizin bir sağlıklı çevrenin oluşmasına katkı sağlamasından dolayı vahşi depolama sisteminden, düzenli depolama sistemine geçmeye karar vermiş ve tesisimizi inşa etmiştik. Sadece şehir merkezimize değil, İlimizin hemen hemen tamamına hizmet verecek olan Katık Atık Tesisimiz, çevre temizliği konusunda Çorum’da yeni bir dönemi başlatacak. İl merkezimiz ve ilçelerimize 4 bin 200 tane konteynır dağıtacağız. Bunun yanında 136 tane de ambalaj atığı toplama konteynırının dağıtımını yapacağız. Konteynırların dağıtımıyla birlikte Katı Atık Tesisimizin hizmet ayağı daha genişlemiş olacak. Çorum’u il merkeziyle, ilçeleriyle bir bütün olarak görüyoruz. Tüm halkımızın temiz bir çevrede yaşama hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu inancın gereği olarak tesisimizi, kademe kademe İl geneline hizmet verebilir hale getiriyoruz” dedi.

Belediyelerin Temizlik İşleri Birimlerinin, yaşam alanlarının ve şehir merkezlerinin temizliğinden sorumlu olduğunu hatırlatan Başkan Gül, “Bu sorumluluğumuzu da en güzel şekilde yerine getiriyoruz. Ancak çevre sağılığı ve temizliği sadece sokakların, caddelerin, merkezi noktaların temizlenmesiyle tam olarak sağlanmıyor. Sağlıklı bir çevrenin oluşturulması için bunların yanında; Vektörel mücadele gerekiyor. Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gerekiyor. Yine, atık pillerin toplanması, bitkisel atık yağların toplanması, ambalaj atıklarının toplanması - taşınması gerekiyor. Tabi atıkların taşınması ve bertarafı kadar, atık takibinin yapılması, bu alanda ortaya çıkan teknik gelişmelerin takibinin yapılması da çok önemli. Çorum Belediyesi olarak, bütün bu hizmetleri teknik araç - ekip ve ekipmanımızla birlikte 7 gün 24 saat veriyoruz. Tesisimizin hizmet açılmasıyla birlikte bütün bu hizmetler, daha kalıcı ve sürdürülebilir şekilde veriliyor. Katı Atık Tesisimiz, atık yönetiminden, çevre ve insan sağlığını tehdit eden her türlü atığın toplanmasına ve bertarafına kadar; merkezimiz, ilçe merkezlerimize 25-30 yıl hizmet verecek” diye konuştu.

400 binin üzerinde bir nüfusa hizmet verecek olan tesisle birlikte vahşi depolama alanlarının ıslah edileceğini anlatan Başkan Gül, “Bu alanların ıslah edilmesiyle birlikte büyük ölçüde haşere oluşumunun önüne geçmiş oluyoruz Yer altı suların kirlenmesinin, Çevreye kötü koku yayılmasının, Atıkların rüzgârla etrafa yayılıp çevreyi kirletmesinin de önünce geçmiş oluyoruz. Zararlı ve hastalık taşıyıcı canlıların barınma ve çoğalması gibi sorunlar da karşılaşmayacağız. Tüm bu sıkınlar son bulacak. Tesisin faydaları bunlarla sınırlı değil. Zaman zaman istenmedik faciaların yaşanmasına neden olan metan gazı, karbon dioksit gazı gibi maddeleri de kontrol altına almış oluyoruz. En önemlisi de 28 noktada bulunan vahşi depolama alanlarının üstü kapatılarak, ağaçlandırılacak, yeşil alan haline getirilecek. Tesisimizle, yeşil alanların artmasına da katkı sağlamış olacağız. 710 bin metrekarelik bir alanda inşa ettiğimiz Katı Atık Tesislerimiz, su kirliliği ve kontrol yönetmeliğine göre günlük 125 metreküp sızıntı suyu arıtma kapasitesine sahip. Kompost tesisinde günlük 20 ton organik atık, park bahçe atığı işlenecek. Burada işlenen atıkları park ve bahçe ve yeşil alanlarda gübre olarak kullanacağız. Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerimizde ise yıllık 60 bin ton plastik, ambalaj atığı, metal gibi geri dönüştürülebilir atık işleyeceğiz. Alaca, İskilip, Lâçin, Sungurlu ilçelerimizde 4 adet atık aktarma istasyonumuzu tamamladık. İlçelerimizin evsel atıkları tesisimizde bertaraf edilecek. Yıllık 37 bin 500 ton atık buralardan tesisimize taşınacak. Çevre ve insan sağlığının korunması konusunda şehrimizin 25 - 30 yılı garanti altına almış olacağız” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir toplumun devamı için, sağlıklı bir çevrenin şart olduğunu vurgulayan Gül, “ Çevre ile ilgili meseleler bütün kamuoyunu ilgilendiren bir meseleler Çevre sorunlarının bu denli hayati bir mesele haline gelmesi “çevre yönetimi” olgusunu yerel yönetimlerin en önemli uğraşı alanı. Çevre sorunları aynı zamanda herkesin meselesi. Ama bu k alandaki sorunlar, insani bireysel çabasını aşacak bir sorunlar. bu yüzden kurumsal olarak çözülebilecek bir mesele İşte bu yüzden biz Çorum Belediyesi olarak devletimizin çevre ve insan sağlığının korunmasına dair politikalarını şehrimizde hayata geçirmiş oluyoruz. Dağıtımını yaptığımız konteynırlar az önce de ifade ettiğim gibi, Katık Atık Tesisimizin diğer hizmet aşamalarından biri. Temiz şehir imajımızın daha da güçleneceğine inanıyorum” şeklinde açıklamada bulundu.