24 Haziran seçimlerini değerlendiren AK Parti İl Başkanı Karadağ;

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27 dönem milletvekilliği genel seçimlerini değerlendirdi.24 Haziran seçimlerinin tarihi ve Türkiye’nin geleceği açısından kader seçimi olduğunu...

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27 dönem milletvekilliği genel seçimlerini değerlendirdi.

24 Haziran seçimlerinin tarihi ve Türkiye’nin geleceği açısından kader seçimi olduğunu hatırlatan İl Başkanı Karadağ, 2002 yılından beri olduğu gibi bu seçimden de AK Parti’nin hem Türkiye genelinde, hem de Çorum’da birinci parti olduğunu vurgularken, “Milletimiz hamdolsun irade erdem ve cesaretle devam dedi. Seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızdır” dedi.

Seçimlerinin sonuçlarının netleşmesinin hemen ardından harekete geçerek yerel dinamikleri oluşturan kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların seçime dair görüş, düşünce, öneri ve fikirlerini aldıklarını anlatan Karadağ, gerçekleştirilen İl Yönetim Kurulu toplantısında da seçim propaganda süresince saha çalışmalarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Tüm ilçelerin seçim sonuçlarını da detaylı bir şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Karadağ, İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya’nın ise İl,ilçe köylerinin seçim sonuçları hakkında detaylı bilgi verdiğini vurguladı.

Seçimde Çorum teşkilatı olarak kısa sürede yapılması gereken tüm çalışmaları yapmanın gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Karadağ, “Partimiz kurulduğu günden itibaren girdiği her seçimden galip çıkmıştır. Bu seçimde de hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletimizin büyük teveccühü ile ilk turda yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiştir, hem de Cumhur İttifakı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çoğunluğu elde etmiştir. Çorum’da partimiz 4 milletvekilinden 3’ünü kazanmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye ortalamasının 12 puan üstünde Milletvekilliği ortalamışında 10 puan üstünde oy almıştır. Çorum yine Bu sadece Türkiye’de değil dünyada başka bir siyasi partiye nasip olacak bir şey değil. Milletimiz kendisine bir lider, önder bulduğu takdirde o liderin etrafında kenetlenmesini bilen anlayışın tezahürüdür. Bu başlı başına milletimizin zaferidir” diye konuştu.

AK Parti’nin MHP ile oluşturduğu ittifaka da değinen Karadağ, milletin Cumhur İttifakına buna büyük teveccüh gösterdiğini anlatarak, “Milletimiz sandıktan birlikte bu ülkenin geleceğini inşa etmeye devam edin mesajı vermiştir. Bu mesaj gereği de Sayın Cumhurbaşkanımız değerlendirmesini yapmıştır ve yapmaya devam edecektir. Biz de Çorum AK Parti kadroları olarak aynı mesajı Cumhurbaşkanımızla birlikte değerlendirdik. İşin sonucuna uygun adımlarımızı atmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Seçimden hemen sonra bir sonraki seçimin çalışmalarına başladıklarını ifade eden İl Başkanı Karadağ, yerel dinamikler, saha ve parti teşkilatlarından alınan tüm bilgiler ışığında yerel seçimlere hazırlık teşkil edecek çalışmaların alt yapısına şimdiden başladıklarını bildirdi.