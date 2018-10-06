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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:12

33 yıldır aynı yerde kestane satıyor

Çorum’un Kargı ilçesi’nde kış aylarının vazgeçilmezi kestane satışları başladı.Kargı’da 1985 yılından buyana kestanecilik yapan Muharrem Minez her yıl Ekim ayında Atatürk Caddesi’nde PTT önünde tezgahını kurarak Kargılılara...

33 yıldır aynı yerde kestane satıyor
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Çorum’un Kargı ilçesi’nde kış aylarının vazgeçilmezi kestane satışları başladı.

Kargı’da 1985 yılından buyana kestanecilik yapan Muharrem Minez her yıl Ekim ayında Atatürk Caddesi’nde PTT önünde tezgahını kurarak Kargılılara kestane lezzetini sunuyor.

33 yıldır aynı yerde kestane satan Muharrem Minez, geçen seneye oranla fiyatların biraz yüksek olduğunu belirterek, “Kış aylarının vazgeçilmezi kestanede sezonu açtık. Geçtiğimiz yıl kestaneye halkın ilgisi vardı. Bu yılda talep oldukça iyi ancak fiyatlar biraz yükseldi. Soğuk kış günlerinde vatandaş sobanın üzerinde kestaneyi pişirip yiyor. Sağlık açısından birçok faydası bulunan kestane, muhabbetin de baş tacı oluyor. Fakat artık birçok evde soba bulunmadığı için biz bu hizmeti halkımıza sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçen sene kavrulmamış kestanenin kilosu 9 TL ile 15 TL arasında değişken bu sene 10 TL ila 20 TL arasında değişiyor. İlçe’de en çok tercih edilen kestane türü olan kavrulmuş kestanenin kilosu ise 30 liradan satılıyor.
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