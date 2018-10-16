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16 Ekim 2018 Salı 16:08

750 adet fidanı toprakla buluşturdular

Sungurlu Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı" fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte 750 akça ağaç ve servi fidan asker ve protokol tarafından toprakla buluşturuldu.Cumhuriyet...

750 adet fidanı toprakla buluşturdular
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Sungurlu Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı" fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte 750 akça ağaç ve servi fidan asker ve protokol tarafından toprakla buluşturuldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken yaptığı açıklamada, "Bugün ki etkinliğimizi denetimli serbestlik müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirdik. 750 adet fidanı askerler kardeşlerimizle birlikte dikiyoruz. Başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişiminde bulunuldu. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için bir tehdit söz konusuydu. Bunun içinde buradaki ormanımızın ismini 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı olarak düzenlemiştik. 15 Temmuz Şehitlerimiz başta olmak üzere tüm Şehitlerimize bir kez daha Allah’ tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Düzenlenen programa Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Başkontrolörü Hüseyin Erdem ve Adalet Bakanlığı Kontörörü Ümit Aktan, Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Sungurlu Başsavcısı Emrah Özge Yelken, Cumhuriyet Savıcısı Erhan Tezkorkmaz, MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ömür Demirer, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Burhan Ulu, Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat Gülşen katıldı.
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