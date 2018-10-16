ÇORUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 14:04

Akademisyenlerden Buhara çıkarması

17-21 Ekim 2018 tarihleri arasında medeniyetimizin kadim şehri ve sosyal bilimciler için bir laboratuvar konumunda olan Buhara’da Turkish Studies Dergisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Buhara Üniversitesi...

Akademisyenlerden Buhara çıkarması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

17-21 Ekim 2018 tarihleri arasında medeniyetimizin kadim şehri ve sosyal bilimciler için bir laboratuvar konumunda olan Buhara’da Turkish Studies Dergisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Buhara Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Mustafa Şentop’un Onursal Başkan olduğu kongrede Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Necip Fazıl Kurt, Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve Prof. Dr. Abduqobil A. Tulaganov düzenleme kurulu başkanı olacak.

Kongrede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği, Çorum Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, Özbekistan Büyükelçiliği ana destekçi durumunda ayrıca diğer bazı kamu kuruluşları işbirliği içinde Buhara’da Buhara Üniversitesi kampus alanında gerçekleştirilecektir.

Kongrenin Onur Konuşmacısı TİKA’nın destek ve katkılarıyla dünyaca ünlü Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar olurken açılış sunumunu Prof. Dr. Ümit Meriç yapacak. Kongre açılışından sonra Prof. Dr. Aziz Sancar’a Buhara devlet üniversitesi fahri doktora takdim edilecek.

Kongrede Almanya, Özbekistan, KKTC, Makedonya, Pakistan, Güney Kore, Kazakistan ve Kırgızistan’dan 310 Akademisyen, 8 alt sempozyumda 348 bildiri ve toplamda 400 kişilik katılımcı listesiyle kongre icra edilecektir.

Kongre hakkında bilgi veren Genel Koordinatör Doç. Dr. Özcan Güngör, “Buhara ve çevresinin kültürümüzde ve bilimsel çalışmalarımız üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak ve kongreye katılacak olan bilim adamlarının Özbekistan’ın tarihi, kültürel ve dinî mekânlarını görmek suretiyle kendi alanlarına ilişkin yeni bakış açıları oluşturabilmeleri hedeflenmektedir. Kongrenin birinci aşamasında kabul edilen bildirilerin sunumu yapılacaktır. İkinci aşamasında Buhara ve Semerkant’ın tarihi ve kutsal mekânları ziyaret edilecektir. Üçüncü aşamada ise kongrede sunulan bildirilerin tam metinlerini, kongre ve bölge resimlerini içeren bir kitap hazırlanarak ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde özel sayı olarak hem basılı hem internet ortamında ilgililerin dikkatine sunulacaktır” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku