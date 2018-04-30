Akça, AK Parti’den aday adaylığını açıkladı

AK Parti Çorum milletvekili aday adayı Prof. Dr. Lütfi Akça, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu belirterek, “Bu davaya su taşımaya, taş taşımaya, elimi değil, kolumu, gövdemi taşın altına koymaya hazırım demek için adayım” dedi.

Başbakanlık Başdanışmanı ve eski Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi Akça, AK Parti il binasında düzenlediği basın toplantısı ile aday adaylığını açıkladı. 2001 yılından bugüne kadar devletin çeşitli kademelerinde görev yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Akca, hiçbir zaman verilen görevlere kendisinin talip olmadığını, üstlendiği görevleri ise her zaman en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olduğunu söyledi.

24 Haziran seçimlerinin diğer seçimlerden önemli olduğuna dikkat çeken Akça, AK Parti için her seçimin yeni bir geçit olduğunu belirterek, “24 Haziran seçimleri çok kritik. Çünkü AK Parti ülkeye hizmet yolunda ne kadar engel varsa onları temizleye temizleye geldi. Biz onları temizledikçe karşımıza yeni engeller çıkardılar. Her defasında bu hizmet kervanının önünü kesmek için çalıştılar. Biz de bu tuzakları bozararak daha güçlü çıktık. 24 Haziran seçimi de AK Parti için yeni bir geçit. Kumpas üstüne kumpas yapılıyor. Hiç tahmin etmediğimiz insanların aynı safta birleştiklerini gördük. Milli görüşçüyüz diye geçinenlerin neyi temsil ettiklerini bilmiyoruz. AK Parti’nin önüne taş koymanın peşindeler” şeklinde konuştu.

Türkiye’de AK Parti ile her alanda yatırımların kat kat arttığını kaydeden Prof. Dr. Akça; 2002 yılından önce yapılan yatırımlarla AK Parti iktidarında yapılan yatırımları kıyaslandığında aradaki farkın yüzdelerle değil katlarla ölçüldüğünü ifade etti. Katı atık bertaraf Tesisi’nin Çorum’a kazandırılmasında çok büyük payının olduğunu dile getiren Akça, “Çorum’un çöp meselesini çözecek olan ve bitmek üzere olan katı atık bertaraf tesisi 2007 yılında göreve geldiğimde AB projesini rafa kaldırmıştı ama ben mesuliyet alarak ciddi miktarda parayı bakanlığın bütçesinden ayırarak projeyi yeniden revize ettirdim. Bu tesisin bedeli 125 milyon TL. Tesis bitmek üzere ve bitince Çorum’un çöp meselesi çözülmüş olacak” diye konuştu.

2002 yılına kadar Çorum’un devlet desteği almadan kendi ayakları üzerinde durduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Akça; “2002 yılına kadar Çorum çok ciddi devlet desteği alamadı. Çorum sanayisi kendi yağıyla kavrularak gelişti. Çorum 2002 yılına kadar hep ihmal edildi. Bunun en çarpıcı örneği Kızılırmak kenarında Tımarlı sulamasıdır. Tımarlı sulaması 2 kısımdır. Bunun birinci kısmı Çankırı topraklarında yer alırken ikinci kısmı ise Çorum’da yer almakta. Çankırı’ya yapılan sulama tesisi 1980’li yılların başında yapılırken, Çorum ise hiç başlamamış ve projesi rafa kaldırılmış. Çorum toprağına su gelmezken, Çankırı toprağına su geliyordu. Plan ve projesi yaptıktan sonra Çorum da yatırım programına girdi. Önümüzde sene Tımarlı Sulaması ile İskilip ve Uğurludağ Kızılırmak’ın suyu ile birleştirerek köylümüzün gelirlerini kat kat artıracağız.” ifadelerini kullandı.