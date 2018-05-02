Alaca’da kaçak kazı yapan 3 zanlı yakalandı

Çorum’un Alaca İlçesi’ne bağlı Yatankavak Köyü kırsalında kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 zanlı jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yatankavak Köyü kırsalında kaçak kazı yapılacağı duyumunu alan İlçe jandarma komutanlığı ekipleri yaptığı araştırmalar sonucunda M.B., B.K. ve A.Ç. adlı 3 zanlının Yatankavak Köyü Kanlıgöl mevkiinde yasadışı define aradıkları tespit etti. Bölge’de operasyon düzenleyen jandarma ekiplerini farkeden zanlılardan M.B. ve A.Ç. kaçmaya çalışırken kaçak kazı yapımında kullanılan çeşitli mülzemelerle birlikte yakalanırken zanlılardan B.K. ise ormanlık arazide kaçarak izini kaybettirmiş ancak jandarma ekipleri tarafından Yatankavak ve Değirmendere Köyü kırsalında yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan zanlılar ile birlikte 1 adet el detektörü, 30 adet kalem pil, 20 metre kablo, 2 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet portatif kazı aleti, 1 adet çok maksatlı çakı, 1 adet el detektörüne ait kulaklık, 2 çift iş eldiveni, 1 adet yağmurluk ele geçirildi.

Yasadışı define arama suçu şüphesiyle yakalanan 3 şüpheli ile ele geçirilen suç unsurları hakkında Cumhuriyet Başsavcısı’nın talimatıyla gerekli yasal işleme başlatıldı.