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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:31

Alaca’da tarla yangını

Çorum’un Alaca İlçesi’ne bağlı köyünde çıkan yangında 5 dönüm ekili arpa yandı.

Alaca'da tarla yangını
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Çorum’un Alaca İlçesi’ne bağlı köyünde çıkan yangında 5 dönüm ekili arpa yandı.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Kargın köyü Uzamış mevkiinde H.K. (55)’e ait tarlada elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımdan yangın çıktı. Çıkan yangında tarla da ekili olan arpalar yandı. Yangın Alaca Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından söndürülken, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.
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