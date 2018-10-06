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06 Ekim 2018 Cumartesi 15:48

Aracın çarptığı ayı yavrusu telef oldu

Çorum’un Kargı ilçesinde bir aracın çarptığı boz ayı yavrusu telef oldu.Olay, Kargı-Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uzunyurt mevkiinde yol kenarında bir ayı yavrusu yattığını gören vatandaşlar Orman ve...

Aracın çarptığı ayı yavrusu telef oldu
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Çorum’un Kargı ilçesinde bir aracın çarptığı boz ayı yavrusu telef oldu.

Olay, Kargı-Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uzunyurt mevkiinde yol kenarında bir ayı yavrusu yattığını gören vatandaşlar Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden ekipler yaptıkları incelemede talihsiz boz ayı yavrusunun öldüğünü tespit etti. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü tarafından olay yerinden kaldırılan ayı yavrusunun tahnit yapıldıktan sonra sergileneceği öğrenildi.
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