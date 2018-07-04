Başkan Gül alt yapı çalışmalarını inceledi

Çorum Belediyesi şehrin alt yapısını güçlendirmek için içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu ve drenaj hattı çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Zeki Gül, Ata Caddesi’nde başlatılan içmesuyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Gül, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Zübeyir Tuncel’den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hikmet Durgun inceleme gezisinde Başkan Gül’e eşlik etti.

Belediye Başkanı Zeki Gül, Ata Caddemizde hummalı bir çalışma başlattık. Caddemizde içmesuyu ve kanalizasyon hattını hem yeniliyor hem de ileriye dönük olarak boruların çapını büyütüyoruz. 1400 metre kanalizasyon çalışması, 1100 metre ise içmesuyu hattı çalışması yapacağız dedi.

Başkan Gül, “Ata Caddemiz ile ilgili vatandaşlarımız bizden caddemizi yenilememizi istediler. Biz yolun üzerini bu şekilde asfaltlasaydık daha sonra tekrar kazmamız gerekecekti. Bu şekilde yapacağımız bir çalışma belediyemizi, devletimizi, milletimizi zarara uğratmak demekti. Alt yapı çalışmalarında bu tür bir yöntemi tercih etmiyoruz. Biz ilk önce alt yapımızı tamamlayalım sonra asfaltımızı yapalım diyoruz. Öyle de yapıyoruz. Burada yapacağımız çalışma esnasında vatandaşlarımıza bazen sıkıntılar olabilir. Şimdiden ben vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Ama sağlıklı bir alt yapı için bunlar gerekli çalışmalar. Ben müteahhit arkadaşlarımdan burayı en kısa sürede yapmalarını istiyorum. Biz bu çalışmalarımızı uzun süreli hizmet ve uzun süreli yolda konfor için yapıyoruz. Çalışmamız tamamlandığında Ata Caddesi esnaflarımız, vatandaşlarımız çok daha güzel bir yola kavuşmuş olacak. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.