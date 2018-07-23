ÇORUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:33

Başkan Gül, otobüste vatandaşları dinledi

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, otobüsle yolculuk yapıp, vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Özel Kalem Müdürü İrfan Yiğit ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Lütfullah Şirin ile birlikte...

Başkan Gül, otobüste vatandaşları dinledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, otobüsle yolculuk yapıp, vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Özel Kalem Müdürü İrfan Yiğit ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Lütfullah Şirin ile birlikte Binevler otobüsüne binen Başkan Zeki Gül, vatandaşlarla sohbet etti.

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü ilk seferlerine başlayan yeni halk otobüslerini inceleyen Belediye Başkanı Zeki Gül, amaçlarının Çorumluların en kaliteli şekilde ulaşım hizmetini almasını sağlamak olduğunu belirtti.

Ulaşım konusunda vatandaşlara karşı gösterilecek ilgi ve alakanın bizzat takipçisi olacaklarını belirten Başkan Gül, iletilen şikayetlerinde gereğinin yapılacağını belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku