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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:31

Başkan Gül’den pazar denetimi

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, semt pazarında fiyat denetimi yaptı.Pazarlardaki ürün fiyatlarıyla ilgili vatandaştan gelen şikayetler üzerine zabıta ekipleriyle birlikte Pazartesi Pazarı’nı ziyaret eden Başkan Zeki Gül, fatura ve etiket...

Başkan Gül'den pazar denetimi
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Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, semt pazarında fiyat denetimi yaptı.

Pazarlardaki ürün fiyatlarıyla ilgili vatandaştan gelen şikayetler üzerine zabıta ekipleriyle birlikte Pazartesi Pazarı’nı ziyaret eden Başkan Zeki Gül, fatura ve etiket denetimi yaptı. Pazarda ki tezgahlarda esnaflara sattığı ürünlerin fiyatlarını soran Gül, bu ürünlerin toptan fiyatını öğrenmek için halden alınan faturaları görmek istedi. Gül, bazı esnafların çeşitli bahanelerle fatura göstermemek istemesine ise tepki gösterdi.

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Zeki Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda denetimlere başladıklarını söyledi. Başkan Gül, Türkiye’nin ekonomik şartlarını bahane ederek 1 liraya aldığı malzemeyi 5 liraya satanlar varsa onlardan hesap soracaklarını vurguladı.

Denetimlerde halden çıkışı faturada 1 lira olan domatesin, tezgahta 5 liraya satıldığını anlatan Başkan Gül, “Esnaf diyor ki ’Biz bunu halden alırken faturasının ne olduğunu bilmiyoruz. Biz 3,5-4 lira ödüyoruz, bu fiyata satıyoruz’. Haldeki görevli arkadaşlarımıza da talimat verdim. Ne halde nede pazarda satış yaparken vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verecek, en doğru fiyatı yansıtmak durumundayız. Eğer varsa eğer vatandaşımıza yanlış yapan bir esnaf varsa, onun cezasını halde çalışan ya da hale gelen toptan mallarda meyve yada sebzede girişte devleti zarara uğratacak bir durum varsa onların da gereğini yapacağız. Vatandaşımız için en doğru fiyatın olmasını sağlamak için çalışmalarımız devam edecek”

Gül, semt pazarlarındaki denetimlerin süreceğini bildirdi.
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