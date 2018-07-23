ÇORUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:17

Başkan Gül’den spor okullarına sürpriz ziyaret

Çorum belediye Başkanı Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde devam eden yaz spor okulları’na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile birlikte yaz spor okulları...

Başkan Gül'den spor okullarına sürpriz ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Çorum belediye Başkanı Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde devam eden yaz spor okulları’na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile birlikte yaz spor okulları bünyesinde başlatılan Basketbol, Tekvando ve Futbol kurslarını ziyaret eden Belediye Başkanı Zeki Gül sporcular ve hocalarıyla sohbet etti. İlk olarak basketbol yaz spor okulunu ziyaret eden Belediye Başkanı Gül, sporcularla sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu. Daha sonra tekvando yaz spor okuluna geçen Başkan Gül, sporcularla yakından ilgilenirken velilerle de sohbet etti. Tekvandocularla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Gül, sporculara milli takıma kadar yükselme temennisinde bulundu.

Son olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde devam eden Yaz Futbol Okullarını ziyaret eden Belediye Başkanı Zeki Gül, penaltı atışlarında hünerlerini sergiledi. Cemalettin Hoşgör’ün çalıştırdığı futbol takımını ziyaretinde penaltı atışı yapan Zeki Gül, iki atışın ikisini de gole çevirdi.

Belediye Başkanı Zeki Gül ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku