Başkan Gül’den spor okullarına sürpriz ziyaret

Çorum belediye Başkanı Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde devam eden yaz spor okulları’na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile birlikte yaz spor okulları...

Çorum belediye Başkanı Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde devam eden yaz spor okulları’na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile birlikte yaz spor okulları bünyesinde başlatılan Basketbol, Tekvando ve Futbol kurslarını ziyaret eden Belediye Başkanı Zeki Gül sporcular ve hocalarıyla sohbet etti. İlk olarak basketbol yaz spor okulunu ziyaret eden Belediye Başkanı Gül, sporcularla sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu. Daha sonra tekvando yaz spor okuluna geçen Başkan Gül, sporcularla yakından ilgilenirken velilerle de sohbet etti. Tekvandocularla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Gül, sporculara milli takıma kadar yükselme temennisinde bulundu.

Son olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde devam eden Yaz Futbol Okullarını ziyaret eden Belediye Başkanı Zeki Gül, penaltı atışlarında hünerlerini sergiledi. Cemalettin Hoşgör’ün çalıştırdığı futbol takımını ziyaretinde penaltı atışı yapan Zeki Gül, iki atışın ikisini de gole çevirdi.

Belediye Başkanı Zeki Gül ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.