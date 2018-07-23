Bayat’ta yangın

Çorum’un Bayat ilçesinde çıkan yangında 800 adet saman balyası ile saman balyaları arasında park halinde olan bir otomobil yandı.

Çorum’un Bayat ilçesinde çıkan yangında 800 adet saman balyası ile saman balyaları arasında park halinde olan bir otomobil yandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çayköy’de yaşayan O.K.’ye ait ahırda elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangında ahırın yanında bulunan 800 balya saman ve saman balyaları arasında park halinde bulunan komşusu A.A.’ya ait otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın Bayat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşlet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müdahale ile söndürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.