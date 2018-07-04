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04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:37

Boğazkale’de tarla yangını

Çorum’un Boğazkale ilçesine bağlı Yanıcak Köyü’nde biçerdöverden sıçrayan kıvılcım sonrası çıkan yangında 50 dönüm arpa tarlası kül oldu.Edinilen bilgiye göre, Yanıcak Köyü’nde Haydar Karaoğlu’na ait tarlada biçerdöverin...

Boğazkale'de tarla yangını
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Çorum’un Boğazkale ilçesine bağlı Yanıcak Köyü’nde biçerdöverden sıçrayan kıvılcım sonrası çıkan yangında 50 dönüm arpa tarlası kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yanıcak Köyü’nde Haydar Karaoğlu’na ait tarlada biçerdöverin çalıştığı sırada, sıçrayan kıvılcım sonrası yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tarlanın tamamını etkisi altına aldı. Tarla sahipleri durumu itfaiye bildirdi. Olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri ve köylülerin traktörlerle müdahale ettiği yangın saatler sonra kontrol altına alındı.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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