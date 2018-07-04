Boğazkale’de tarla yangını

Edinilen bilgiye göre, Yanıcak Köyü’nde Haydar Karaoğlu’na ait tarlada biçerdöverin çalıştığı sırada, sıçrayan kıvılcım sonrası yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tarlanın tamamını etkisi altına aldı. Tarla sahipleri durumu itfaiye bildirdi. Olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri ve köylülerin traktörlerle müdahale ettiği yangın saatler sonra kontrol altına alındı.

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