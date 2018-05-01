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01 Mayıs 2018 Salı 18:41

ÇESOB’ta Recep Gür dönemi

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği(ÇESOB) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda 167 oy alan Recep Gür ÇESOB’un yeni başkanı oldu.ÇESOB Başkan adayları Yalçın Kılıç ile Recep Gür genel kurulda konuşma yaparak birlik...

ÇESOB'ta Recep Gür dönemi
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Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği(ÇESOB) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda 167 oy alan Recep Gür ÇESOB’un yeni başkanı oldu.

ÇESOB Başkan adayları Yalçın Kılıç ile Recep Gür genel kurulda konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdiler.Yönetim, denetim kurulu raporlarının okunması, bilanço, gelir-gider hesaplarının oylanarak ibra edilmesinin ardından seçime geçildi. Seçimde Recep Gür 167 oy alarak ÇESOB Başkanlığına seçildi. Yalçın Kılıç ise 122 oy da kaldı. ÇESOB yeni yönetimi Recep Gür’ün başkanlığın Erdal Kolaylı, Burhan Balcı, Fevzi Bilgin, Lütfü Barut, Nesimi Özkubat ve Selami Koçyiğit’ten oluştu.

Genel kurula Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, oda başkanları ve delegeler katıldı.
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