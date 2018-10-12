İl Özel İdaresi tarafından Çobanlar grup yoluna sıcak asfalt atıldı.Kargı’nın en çok kullanılan yollarından biri olan, Kargı Yaylası ve birçok köy ve yaylaya ulaşım sağlanan Çobanlar gurup yoluna İl Özel İdaresi tarafından 4 kilometre...

İl Özel İdaresi tarafından Çobanlar grup yoluna sıcak asfalt atıldı.

Kargı’nın en çok kullanılan yollarından biri olan, Kargı Yaylası ve birçok köy ve yaylaya ulaşım sağlanan Çobanlar gurup yoluna İl Özel İdaresi tarafından 4 kilometre sıcak asfalt yapıldı.

Sinop yol ayrımından Kargı Yaylası’na kadar yaklaşık 4 kilometrelik yolda yapılan çalışmaları AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, AK Parti Kargı İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Yıldız ve parti yönetim kurulu üyeleri çalışmaları yerinde inceledi.

Yolun yapımı için İl Genel Meclisi’nden 1 Milyon liranın üzerinde bir ödenek ayrıldığını belirten jİl Genel Meclis Üyesi Mustafa Yıldız, 4 kilometre sıcak asfaltın yaklaşık 3 bin 800 kilometrelik bölümünün tamamlandığını, son 200 metresinin de birkaç gün içerisinde tamamlanacağını söyledi.