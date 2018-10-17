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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:10

Çocuklar aileleriyle birlikte spor yaptı

Sungurlu Gençlik Merkezi tarafından ""Ailecek El Ele Gençlik Merkezinde" proje kapsamında çocuklar ve ailelerle ile birlikte şehir parkında çeşitli sportif faaliyetlerde bulunuldu.Gençlik Merkezi Müdürü M. Esat Buğdaylı, "Ailecek El Ele...

Çocuklar aileleriyle birlikte spor yaptı
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Sungurlu Gençlik Merkezi tarafından ""Ailecek El Ele Gençlik Merkezinde" proje kapsamında çocuklar ve ailelerle ile birlikte şehir parkında çeşitli sportif faaliyetlerde bulunuldu.

Gençlik Merkezi Müdürü M. Esat Buğdaylı, "Ailecek El Ele Gençlik Merkezinde" projesi kapsamında gelecekte toplumumuzun temel taşı olacak aile bireylerinin sağlıklı bir aile ortamında yetişmesi, aile ve gençlerin dostluk, kardeşlik ve hoşgörü duyguları içerisinde tanışıp kaynaşabilecekleri, nitelikli etkinliklerle zaman geçirebilecekleri, aile içi iletişimi güçlendirecek ve anne-babanin çocuğunu tanıyabileceği ve yakinen ilgi gösterebileceği ortamlar hazırlamak amacıyla İlçemiz şehir parkında çocuklar ve aileleriyle birlikte Badminton, futbol, matrak, satranç ve mangala gibi çeşitli sportif faaliyetlerle keyifli vakitler geçirildi. Aileler ve çocukları ile birlikte bundan sonra da çeşitli sosyo- kültürel faaliyetlerimiz devam edecektir" dedi.
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