Çorum bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplandı

Çorum Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı.

Vali Necmettin Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) bağımlılıkla mücadele konusunda oldukça etkin faaliyetler yürüttüğünü belirterek, kurulun Çorum için toplumsal farkındalığı arttırmak, etkili propaganda yapmak ve uyuşturucu konusunda nefret oluşturmak için yoğun faaliyetler sürdürdüğünü söyledi.

“Yarınlarımızı yönetmenin tek yolunun eğitim” diyen Kılıç, okullarda çocukların boş vaktini değerlendirmek için spor, sanat, kültürel faaliyetlere yoğun katılımın sağlanması konusunda çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğu Kurt’un katıldığı toplantı da bağımlılık ile mücadele alanında yapılan kurumsal çalışmaların ele alınırken, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı tarafından kurul üyelerine bilgilendirme sunumu yapıldı.