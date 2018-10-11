Çorum Baro Başkanı Av. Altan Akpınar;

Çorum Baro Başkanı Altan Akpınar, “Baro Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği yaptığım dönemlerde siyasetin hep dışında kaldık. Meslekten ve hukuktan yana tavır aldık ve siyasete yön verdik” dedi.Çorum Baro Başkanı Altan Akpınar,...

Çorum Baro Başkanı Altan Akpınar, “Baro Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği yaptığım dönemlerde siyasetin hep dışında kaldık. Meslekten ve hukuktan yana tavır aldık ve siyasete yön verdik” dedi.

Çorum Baro Başkanı Altan Akpınar, gazetecilerle bir araya gelerek hafta sonu gerçekleştirilecek olan baro seçimlerinde aday olmadığını açıklayarak, başkanlık süresince yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çorum Barosu’nun varlığını Atatürk ilke ve devrimlerine bağlayan bir baro olduğunu kaydeden Akpınar, “Pusulamız hep insan hakları ve hukuk devletini göstermiştir. Dünden bugüne, bugünden yarına hep aynı şekilde olmuştur. Geçen dönem seçim öncesi son kez aday olduğumu ve bir daha aday olmayacağımı söylemiştim. Mahkeme kadıya mülk olmadığı gibi Baro Başkanlığı da bizlere mülk değildir. Zamanı geldiğinde bırakmak gerekir. Bizden sonra gelecek arkadaşların bayrağı en iyi şekilde ileriye taşıyacağına inanıyorum. Önümde iki dönem kuralı gibi bir yasal zorunluluk veya yorgunluk yoktur. Zamanı geldiği için bırakmak istedim. Seçilecek arkadaşların bugüne kadar sürdürdüğümüz yolda baroyu daha iyi noktalara taşıyacağına da inanıyorum. Baro seçimleri ülkemize, baromuza, hukuk camiasına hayırlı olsun adaylara başarılar diliyorum. Kazanan Çorum barosu olacaktır” ifadelerini kullandı.

’Akpınar’a TBB’de yeni görev’

Geçtiğimiz hafta Artvin’de Türkiye Barolar Birliği’nin bölge toplantısına katıldığını hatırlatan Akpınar, “Burada TBB Başkanı Metin Feyzioğlu başta olmak üzere oda başkanları ile vedalaşarak bir veda konuşması yaptım. Bundan sonra Başkanımız Metin Feyzioğlu, “Sen Başkanlığı bırakabilirsin ama biz seni bırakmıyoruz” diyerek TBB Eğitim Merkezi’nde Yürütme Kurulu üyeliği teklifinde bulundu. Bende bu onurlu görevi kabul ettim. Bundan sonra Çorum Barosu mesleki eğitim konusunda biraz daha avantajlı hale gelecektir” diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği’nin ülke genelindeki düzenlediği hukuk okuryazarlığı projesini ilk kez Çorum’da başlattıklarını anlatan Akpınar, proje kapsamında vatandaşlara kanuni haklarını en yalın dilde anlattıklarını ifade ederek, bu konuda da başarılı olduklarının altını çizdi.

Hizmet içi eğitim seminerlerine önem verdiklerini dile getiren Akpınar, Türkiye Barolar Birliği ve üniversitelerle işbirliği yaparak çok sayıda meslek içi eğitim semineri düzenleyerek stajyer avukat ve meslektaşlarını mesleki alandaki yenilikler ve mevzuatlar konusunda bilgilendirdiklerini söyledi.

Görev süresi boyunca Baro olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler veren Akpınar, şunları kaydetti; “Arabulucuk, uzlaştırmacılık, bilirkişi eğitimleri alanında sertifika programları düzenledik. Sosyal etkinliklere önem verdik. Meslektaşlarımızın kaynaşması ve tanışması amacıyla çok sayıda sosyal etkinliğe imza attık. Çünkü sayımız her geçen gün artıyor ve bu tür etkinliklerde meslektaşlarımızı bir araya gelerek tanışıp kaynaşabiliyor. Adli yıl açılışlarında hukuk devleti ve adalet vurgusu yaptık. Bu adli yıl açılışıta geçtiğimiz yıllarda verdiğim mesajlara baktım çok bir değişiklik olmadığı için avukat camiasının çok iyi bildiği sözlerle başladım. Duruşmalarda değişiklik olmazsa eski beyanlarımız tekrar ediyoruz diye söze başlıyoruz. Bu adli yıl açılışında inşallah mesleki açıdan ve hukuk devleti açısından güzel mesajlar verebiliriz.

Kuruluş yıldönümü resepsiyonları yaptık. Kadınlar günü nedeniyle kermesler düzenledik. Buradan elde etitğimiz gelirle bazı okullara kütüphane ve derslikler kurmanın yanı sıra ihtiyaç sahibi meslektalaralırımıza yardımcı olduk. Özel günlerde seminerler verdik. Anayasa değişikliği referandumunda toplumu bilgilendirici etkinlikler düzenledik. Çorum adliye sorununda yaşanılan sorunların çözüme kavuşmasında katkılarımız oldu. Diğer barolarla işbirlikleri yaptık. Mesleğe yeni başlayan avukatlara gereken desteği vermek amacıyla Genç Avukatlar Meclisini kurduk. Bu amaca ulaştık ve şuanda 130 üyesi var meclisimizin. Ulusal ve bölgesel toplantılar da Çorum barosu’nun adını Türkiye’ye duyurduk. Baromuza makam aracı kazandırdık. Staj eğitimlerine önem verdik”