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24 Temmuz 2018 Salı 16:13

Çorum Belediyesi sporculara malzeme dağıttı

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 3. düzenlenen Cami Çocukları Spor Oyunları Futbol Turnuvasına katılan takımlara malzemeleri dağıtıldı.Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu’nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine Belediye Başkan...

Çorum Belediyesi sporculara malzeme dağıttı
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Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 3. düzenlenen Cami Çocukları Spor Oyunları Futbol Turnuvasına katılan takımlara malzemeleri dağıtıldı.

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu’nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Belediye Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, turnuvaya katılan cami imamları ve futbolcular katıldı.

Malzeme dağıtım töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, dağıtılan malzemeleri turnuvaya katılan sporcuların turnuvadan sonra da kullanabileceğini dile getirdi.

Bu yıl 3. düzenlenen turnuvanın gelecek yıllarda da devam etmesi temennisinde bulunan Candan “43 camiden 45 takım bu turnuvada mücadele ediyor. Bugün futbolcularımızın malzemelerini dağıtıyoruz. Sadece bu turnuvada değil bu turnuvadan sonra da sporcularımız bu malzemeleri kullanabilecekler. Bu malzemeler çocuklarımızın spora bağlı kalmalarını sağlayacak bir unsur olacaktır. Bu yıl 3.’nü düzenlediğimiz turnuvayı gelecek yıllara da taşıyarak cami çocuklarıyla sporu buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.
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