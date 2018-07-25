Çorum Belediyesi yol genişletme çalışmaları

Çorum Belediyesi’nin Gazi ve Fatih Caddeleri arasındaki bağlantı yolu açma çalışmaları hızla ilerliyor.Şehir içi trafiğini de rahatlatacak olan çalışmalarda bugüne kadar 22 milyon 963 bin liralık kamulaştırma çalışması yapıldı....

Çorum Belediyesi’nin Gazi ve Fatih Caddeleri arasındaki bağlantı yolu açma çalışmaları hızla ilerliyor.

Şehir içi trafiğini de rahatlatacak olan çalışmalarda bugüne kadar 22 milyon 963 bin liralık kamulaştırma çalışması yapıldı. Belediye Başaknı Zeki Gül, yapımı devam bağlantı yolunu inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bağlantı yolu çalışmaları kapsamında bugün üç noktada yıkım yapacaklarını açıklayan Başkan Gül, “İkisi yol güzergâhında biri de İnayetullah Camimizi genişleteceğimiz alanda olmak üzere kamulaştırdığımız noktalarda yıkım yapacağız. Çalışmasını yaptığımız ve yolun güzergâhında bulunan binaların yıkımına başlamıştık. Yeni yol projemiz içerisinde kamu binalarımız bulunuyor. Bu binalarımızla ilgili olarak da Haziran ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarımız Doç. Dr. Yusuf Tekin ile görüştük. Kamu binalarımızla ilgili ve burada açılacak olan yolla ilgili gerekli bilgileri verdik. Bilim Sanat Merkezi, İmam Hatip Lisemizle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Bağlantı yolunun uzunluğunun 650 metre olduğunu açıklayan Başkan Gül, yolun genişliğinin ise 25 metre olduğunu hatırlatarak, bölgede yapacakları çalışmanın içerisinde sadece yol çalışması olmadığını ifade etti.

Yeni yolla birlikte 3 adet park, 2 tane belediye hizmet alanı, otopark çalışması ve Karakeçili ve İnayetullah camilerinin bahçelerinde yapacakları genişletme çalışması yapacaklarını anlatan Başkan Gül, “Karakeçili Cami arkasında 312 araçlık, İnayetullah Cami arkasında da 344 araçlık olmak üzere 656 araçlık iki adet otopark yapmayı planlıyoruz. Yol boyunca 338 mülk sahibi var. Yol çalışması yapmak için yol güzergâhında kalan özel mülklerde kamulaştırma çalışmalarımızda sona yaklaştık. Toplam kamulaştıracağımız alan 19 bin 414 metrekarelik bir alan. Kamulaştırma çalışmalarımızın yüzde 90’dan fazlasını tamamladık. Bir noktada kamulaştırma işimiz kaldı. Onun da bedel tespit çalışmaları ve tescil davası devam ediyor. Biz bunun 15 bin 685 metrekaresinin kamulaştırma işlerini tamamladık. Buradaki mülk sahiplerimizin hemen hemen tamamıyla anlaştık. Burada yapacağımız kamulaştırmaların toplam maliyeti 22 milyon 963 bin 474 lira. Bütün bu işlerimizi tamamladığımızda alt yapı çalışmalarımıza başlayacağız. içmesuyu, yağmur suyu, kanal çalışmalarımıza başlayacağız. Bunları kısa sürede tamamlayıp bir an önce yolumuzu yapıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.