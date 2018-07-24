Çorum belediyesin’den klasik gitar kursu

Çorum Belediyesi gençlerin müzik kabiliyetinin geliştirilmesi ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla gitar kursu açtı.Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen klasik gitar kursu Çorum’un...

Çorum Belediyesi gençlerin müzik kabiliyetinin geliştirilmesi ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla gitar kursu açtı.

Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen klasik gitar kursu Çorum’un usta sanatçısı Osman Ünsal Taşçı tarafından verilecek. 8 yaşından büyük herkesin katılabileceği klasik gitar kursuna kayıt yaptırmak isteyenler Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne müracaat edebilecekler.

Her hafta Çarşamba günleri yapılacak olan Klasik Gitar Kursu saat 19.00 ile 23.00 arasında Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.