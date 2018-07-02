Çorum Belediyesi’nin Konya ve Hacıbektaş gezileri başladı

Çorum Belediyesi tarafından Tarih ve Kültür Gezileri kapsamında düzenlediği Konya ve Hacı Bektaş-ı Veli gezilerine ilk kafileler gönderildi.
Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Çanakkale gezileri ile başlatılan Tarih ve Kültür Gezleri kapsamında bu yıl 2.si düzenlenen Konya ve Hacı Bektaş-ı Veli gezilerinde ilk kafileler gece saatlerinde yola çıktı. Nevşehir’e gidenler Hacı Bektaş-ı Veli’nin kabrini, Konya’ya gidenler ise Hazreti Mevlana’nın kabrini ziyaret ediyor ve buraları gezme imkanı bulacaklar" dedi.Gezilerin Ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Başkan Gül, “Konya ve Nevşehir’e de 6 binin üzerinde vatandaşımız gidecek. Gezilere hiç gitmemiş vatandaşlarımıza öncelik veriyoruz. Kültür Gezileri tamamlandığında toplamda Çanakkale’ye 15 bin 100 kişi, Konya’ya 4 bin 50 kişi, Nevşehir’e 2 bin 25 kişinin de Hacıbektaş gezisine katılmış olacak” diye konuştu.