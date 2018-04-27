“Çorum Okuyor” projesi final yapıyor

Çorum Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa başlatılan “Çorum Okuyor” projesi 2 Mayıs’ta yapılacak olan programla sona erecek.Çorum Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Çorum...

Çorum Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa başlatılan “Çorum Okuyor” projesi 2 Mayıs’ta yapılacak olan programla sona erecek.

Çorum Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Çorum Şubesi tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında birçok yazarı Çorum’a getirdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Zeki Gül, oluşturulan okuma gruplarıyla okullarda kitap okuma oranlarının üst seviyelere taşındığını belirtti.

Projenin sonuna gelindiğini belirten Belediye Başkanı Zeki Gül, “Uzun süredir Belediyemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Türkiye Dil Edebiyat Derneği Çorum Şubemiz ile ortaklaşa sürdürdüğümüz “Çorum Okuyor” projesinde sona geldik. Projemizi 2 Mayıs’ta Atatürk Spor Salonu’nda yapacağımız etkinlikle sonlandıracağız. Belediye olarak her zaman eğitime destek verdik ve bundan sonrada desteklerimiz artarak devam edecek. Bu zamana kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa birçok proje yürüttük. Bunlardan bir tanesi de Z Kütüphanelerdir. Okullarımıza 40 tane Z kütüphane yaptık. Bu kütüphanelerimize de 88 Bin kitap alımı yaptık.Yine birlikte yürüttüğümüz ‘Çorum Okuyor Projesi’ kapsamında ortaokullarımızda, liselerimizde 861 grup oluşturduk. Okuma gruplarımız Türkiye’de örnek alınan bir proje olarak her geçen gün büyümeye devam etti. Okuma gruplarımızı 10’ar, 15’şer, 20’şer öğrenciden oluşturduk. Gruplarımızda toplam 10 bin 949 öğrencimiz var. Kitap okuma gruplarındaki öğrencilerimiz kendilerine temin ettiğimiz kitapları okudu, kendi aralarında kitaplarla ilgili değerlendirmeler yaptılar. Bu projenin katkılarıyla Çorum, okuma oranında önemli bir mesafe kat etti. Şehrimiz adına bu büyük bir kazanım. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürümüze, müdürlerimize ve öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Zeki Gül Çorum Okuyor Projesi’nin final programı kapsamında Yazar Erdal Demirkıran’ın Çorum’a geleceğini belirtti. Ünlü kişisel gelişim uzmanı yazar Erdal Demirkıran’ı Çorum’da sevenleri ile buluşturacaklarını dile getiren Gül, Çorumluları programa katılmaya davet etti.

Bugüne kadar kaleme aldığı kitaplarla adından söz ettiren ve geniş bir okuyucu kitlesine sahip olan Erdal Demirkıran “Sen Dünyanın En Akıllı İnsanısın” konulu bir konferans verecek. 2 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan program saat 13.30’da başlayacak.