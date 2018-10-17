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17 Ekim 2018 Çarşamba 15:41

Çorum TSO’dan indirim kampanyasına destek

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, meclis toplantısı gerçekleştirildi.Meclis toplantısında konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, ülke genelinde başlatılan enflasyonla mücadele kampanyasına yönelik bilgilendirmede bulundu....

Çorum TSO'dan indirim kampanyasına destek
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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, ülke genelinde başlatılan enflasyonla mücadele kampanyasına yönelik bilgilendirmede bulundu. Başaranhıncal, oda olarak bu kampanyaya destek olmak için verilen bazı hizmetlerden alınan ücretlerde yüzde 10 indirime gidilmesi noktasında açıklamalarda bulundu. Konuşmanın ardından teklif meclis tarafından oylanarak kabul edildi.

Meclis Üyesi Erkan Dalyan, enflasyonla mücadele kapsamında Çorum’da üretimi yapılan ürünlerde de firmaları bu kampanyaya destek olmaya davet etti. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde, Vergi Direktörü-Yeminli Mali Müşavir Aykut Kelecioğlu’nun, “İştiraklerin (ortakların) Vergisel Yönleri ve Avantajları” PTT Pazarlama Biriminden Yılmaz Oktay, Meclis Üyelerini PTT Kargo, Turpex ve kampanyalar hakkında bilgilendirdi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fikret Tepençelik’in kapanış konuşmasının ardından meclis toplantısı sona erdi.
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