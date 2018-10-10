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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:14

Çorumca sözlük hazırladılar

Çorum’un Sungurlu ilçesinde ortaokul öğrencileri, kente özgü kelimelerden oluşan "Çorumca Kanımca Gel Heri Buraya" bir sözlük hazırladılar.Dr.Sedat- Dr.Melahat Baran Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Ahmet İnceköse hazırladıkları proje...

Çorumca sözlük hazırladılar
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde ortaokul öğrencileri, kente özgü kelimelerden oluşan "Çorumca Kanımca Gel Heri Buraya" bir sözlük hazırladılar.

Dr.Sedat- Dr.Melahat Baran Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Ahmet İnceköse hazırladıkları proje hakkında verdiği bilgilerde, "Çorum’da kullanılan kelimelerin eskimediğini ve Çorumca kelimelerin günümüz devam ettiğini göstermek, bunun için köylerde nineler ve dedelerimizle sohbet ederek bu tür kelimeleri onlardan öğrendik. Badal, Toplu, Kova, Sitil, Golbez, Bıkı gibi öğrendiğimiz bir çok kelimeden oluşan sözlük haline getirdik. O sözlükten yararlanarak test hazırladık. Testleri çözdürdük ve gördük ki hale günümüzde bu kelimeler kullanılmakta ve unutulmamaktadır" dedi.

Projeyi ilk etapta okullarında başlattıklarını dile getiren İnceköse, "Öğrencilerimize projemizin amacını anlattık. Öğrencilerimize köylerdeki akrabalarına ninelerine ve dedelerine bu tür bildikleri kelimeleri sordurduk. Öğrendikleri kelimeleri bizlere getirdiler. Çevremizde bilinen kültür bakımından kendini yetiştirmiş büyüklerimize gittik. Projemiz gereği çok sayıda köy ziyaretleri yaparak köylerimizde şair ve yazarlarımdan görüş alarak kelimeler öğrendik. Projemizi sergilemek için gerekli çalışmaları tamamladık. İlçemizde başlayan TÜBiTAK Bilim fuarında sergiledik. Projemiz beklediğimizden daha fazla ilgi gördü. Standımıza gelenler duydukları kelimelere şaşırdılar. Böyle bir kelimemi varmış diye tepkiler aldık. Gördüğümüz ilgi ve tepkilerden dolayı projemizin amacına ulaştığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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