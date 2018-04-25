Çorum’da 57. alay vefa yürüyüşü yapıldı

Çorum’da Çanakkale Kara Savaşları’nın 103. yıl dönümü anma törenleri kapsamında, “57’inci Alay Vefa Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen programda ellerine Türk bayraklarını alan katılımcılar Pirbaba Parkı’ndan Şehitliğe kadar yürüdüler. Program şehit mezarlarının ziyareti ve duanın ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde bağımsızlığından ve özgürlüğünden ödün vermediğini söyledi.

Çanakkale’de tek vücut haline gelmiş bir milletin bağımsızlığını, onurunu vatanını ve bayrağını korumak için neler yapabileceğini bütün dünyaya göstermiş ve tarihe unutulmayacak bir desten yazdığını dile getiren Eğer, “Deniz Savaşları’nı kaybeden işgalciler kara savaşlarını 24 Nisan 1915 savaşlarını başlatmışlardır. Yarbay Hüseyin Avni komutasındaki kahraman 57. Alay Birliği Arıburnu ve Conk bayırında kahramanca savaşmışlardır. Komutanlarıyla birlikte 628 Mehmetçik’ten oluşan alayın tamamı şehit olmuştur. Tarihimizin bu güzel insanlarını, fedakarlıklarını, eşini, evladını, anne ve babasını gözü yaşlı geride bırakarak verdikleri mücadelelerini Mehmet Akif , “Asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek”” dedi.

Bu kahramanların anısına o günden beri Türk ordusunda 57. Alay bulunmadığını hatırlatan Haşim Eğer, “57. Alay dünyada en çok madalyası bulunan alaydır. Dünyanın en kahraman alayıdır. Çanakkale zaferinin özellikle genç nesillere iyi anlatılması ecdadımıza borcumuz olduğu gibi geleceğimiz açısından da son derece önemlidir. Kardeşliğimizi, birlik ve dirliğimizi hedef alanlar bilmelidir ki bizler bu topraklar da rengi rengine, dili diline, sesi sesine, gönlü gönlüne karışmış bir milletiz., Asırlardır sevinçte, varlıkta ve yoklukta birlikte ağlayıp birlikte gülmüş bir milletiz. Acı şiddet ve kork bizi asla yıldıramayacak. Bizi birbirine daha fazla kenetleyip kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe Vali Necmettin Kılıç, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Zeki Gül. Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, öğrenciler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.